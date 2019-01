Fabio Scozzoli Re Dei 50 Rana A Ginevra, Quinto Nel Ranking Mondiale

2019 GENEVA INTERNATIONAL CHALLENGE MEET

Fabio Scozzoli lascia il segno al Ginevra International Challenge

Questa mattina aveva nuotato i 50 metri rana in 27.78, diventando così l’uomo da battere.

In finale nuota la vasca unica a rana in 27.45 vincendo l’oro e fissando il nuovo Record della Manifestazione. Il record precedente era stato fissato nel 2016 da Damir Dugonjic in 27.71.

Fabio Scozzoli è il detentore del Record Italiano assoluto in questa gara. Lo stabilì ai Campionati assoluti di Riccione ad Aprile 2018 in 26.73. Ai Campionati Europei di Glasgow, svoltisi nell’Agosto 2018, il trentenne conquistò la medaglia d’argento in questa gara con il tempo di 26.79.

Il tempo stabilito a Ginevra lo posiziona tra i primi cinque al mondo in questa stagione.

Anche Federico Burdisso recita la parte del protagonista nel secondo giorno di finali a Ginevra.

L’italiano conquista l’argento nei 50 metri farfalla con il tempo di 23.95. Il francese Mehdy Metella tocca per primo la piastra vincendo l’oro con il tempo di 23.64.

Nei 50 metri farfalla Elena Di Liddo porta a casa la medaglia d’argento con il tempo di 26.87. Prima di lei tocca la piastra la francese Melanie Henique che con il tempo di 26.06 stabilisce il nuovo Record della Manifestazione