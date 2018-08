Europameisterschaften Glasgow 2018: Alle Links + die deutschen Starter

Europameisterschaften 2018, Glasgow, Schottland

Morgen geht es los in Glasgow: Die Beckenschwimmer suchen in 43 Wettbewerben ihre Europameister des Jahres 2018. Erstmals gibt es in diesem Jahr eine 4 x 200 m Mixed Freistilstaffel. 13 Medaillen werden im Wasserspringen vergeben, 9 im Artistic Swimming und 7 im Freiwasserschwimmen.

Bisher wurden bei 33 Europameisterschaften seit 1926 im 50 m Becken insgesamt 2.703 Medaillen vergeben. Augetragen werden die Wettkämpfe ab morgen im Tollcross International Swimming Centre: Für die Vorläufe werden alle 10 Bahnen genutzt, für die Endläufe nur 8. Die 50 m , 100 m und 200 m Strecken werden mit Vorläufen, Semi-Finals und Endläufen geschwommen. Jede Nation kann pro Wettbwerb bis zu 4 Schwimmer melden, jedoch können maximal 2 Schwimmer pro Nation in die Halbfinals oder Finalläufe einziehen.

Mehr als 600 Schwimmer aus 47 LEN Mitgliedsverbänden werden an den Start gehen. Sie sind Teil eines Multi-Sport Events, das in Glasgow und Berlin ausgetragen wird: Die Wassersportarten (Becken-Freiwasserschwimmern, Wasserspringen, Artistic Swimming), Radfahren, Turnen, Golf Rudern und Triathlon finden ebenfalls in Glasgow statt, die Leichtathleten ermitteln ihre Meister in Berlin.

Erfreulicherweise gehört Deutschland im Beckenschwimmern seit langem wieder zu einem der größten Teams mit 31 DSV Schwimmern, nur übertroffen von Italien mit 45 Athleten, Gr0ßbritannien und Russland mit 44 Startern.

Die DSV Athleten und ihre Starts: