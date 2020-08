El Paraguayo Matheo Mateos, De Azura Aquatics, Firma Con Lindenwood University

View this post on Instagram

BIG NEWS 🎓 Congratulations to our Matheo Mateos for his commitment to swim and study at Lindenwood University! Keep training hard 💥 ———————————————- GRAN NOTICIA 🎓 Felicidades para nuestro atleta Matheo Mateos por su compromiso de nadar y estudiar en Lindenwood University! Sigue entrenando duro 💥 #swimmersdontstop #azuraswimming #azuraquatics #azuravirtual