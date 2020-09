El Jugador Más Alto De La NBA, Tacko Fall, Recibe Clases De Natación

La última edición de “enseñar a nadar Tacko Fall” llegó en Orlando el viernes de esta semana.

El jugador de la NBA Tacko Fall se perdió una lección de natación programada a principios de este año con USA Swimming y algunos de sus compañeros de equipo de los Boston Celtics, pero su recuperación llegó el lunes, en Orlando, FL, cuando sus compañeros de equipo Enes Kanter y Jaylen Brown trabajaron con él en su brazada.

Los medallistas olímpicos Elizabeth Beisel y Cullen Jones tenían programado dar lecciones de natación a los jugadores de los Boston Celtics a principios de este año, antes de que golpeara la pandemia del coronavirus. Los participantes incluyeron a Tacko Fall, Semi Ojeleye, Kemba Walker, Grant Williams y Robert Williams.

Los Boston Celtics han pasado tiempo en Orlando desde julio para la Conferencia Este. El lunes, luego de lograr una victoria por 112-94 contra los Toronto Raptors en el Juego 1 de las semifinales, algunos de los jugadores de los Celtics fueron a la piscina en su día libre.

Fue aquí donde Jaylen Brown y Enes Kanter fueron filmados ayudando a Tacko Fall, de 24 años, a aprender a nadar. Kanter tuiteó el video original con la leyenda “Phelps Senegalés”. Fall nació en Senegal antes de emigrar a los Estados Unidos a los 16 años.

Kanter publicó un video de la lección:

Fall, de 7 pies y 5 pulgadas de altura, es el jugador activo más alto de la NBA y ha tenido otras lecciones de natación, la mayoría de las cuales fueron un poco más serias que esta:

Swimming lesson No. 3 for Tacko Fall. “It’s a good workout,” he says. pic.twitter.com/pYUxHnONm8

— Nicole Yang (@nicolecyang) March 1, 2020