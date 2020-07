Duncan Scott Premiato Come Atleta Maschile Universitario Dell’Anno

L’organizzazione sportiva studentesca scozzese ha consegnato i suoi premi annuali questa settimana.

Il 23enne Duncan Scott è stato premiato come atleta maschile dell’anno per aver onorato l’Università di Stirling con i suoi trionfi in acqua nel 2019. La cerimonia di consegna è stata annullata in ottemperanza al divieto di assembramenti. Lo spirito però è rimasto intatto, con l’obiettivo di rendere omaggio a persone di talento, dedicate e influenti in tutta la rete sportiva studentesca scozzese.

Nel 2019, Duncan Scott ha stabilito il nuovo record nazionale britannico nei 100 metri stile libero ai Campionati britannici in Aprile. In quei Campionati Scott portò un programma gare da far impallidire qualsiasi altro collega. In sole 48 ore affrontò 15 gare. Nel suo programma erano incluse distanze e stili completamente diversi tra loro. Dai 50 metri stile libero, ai 400 metri misti, passando per i 100 metri farfalla.

Ai Campionati del Mondo 2019, conquistò la medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero. Con la staffetta maschile 4×100 metri stile libero Vinse la medaglia d’oro. Nella staffetta fece segnare la seconda frazione più veloce della storia.

Più a livello locale, nei campionati BUCS (British Universities & Colleges) sia in corta che in lunga, Duncan Scott ha portato a casa l’incredibile numero di 12 medaglie. Ha inoltre stabilito 5 nuovi record.

L’intera squadra di nuoto maschile dell’Università di Stirling è stata premiata come squadra dell’anno della SSS. La squadra ha vinto sia il titolo di Campionato in vasca lunga che in vasca corta. Hanno interrotto il dominio che durava da 32 anni Dell’Università di Loughborough.