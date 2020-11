Dressel Incontenibile: Record Del Mondo Anche Nei 50 Stile Libero

Ancora Record de Mondo.

Caeleb Dressel mostra uno show incredibile ogni volta che scende in acqua nella finale di International Swimming League.

A 40 minuti dal record del mondo dei 100 farfalla nuota il più veloce 50 stile di sempre.

Il record precedente gli apparteneva. Nuotato proprio in occasione della finale ISL dello scorso anno Dressel aveva un record di 20.24.

Il tempo di oggi abbassa di 8 centesimi il precedente e si avvicina minacciosamente al limite dei 20 secondi che sarebbe di fatto una svolta nella storia del nuoto.

I RISULTATI

Non può nulla Florent Manaudou che è secondo in 20.60 e paga un ritardo di 44 centesimi dal velocista americano. Terzo posto per Kristian Gkolomeev con il tempo di 20.75.

SECONDO RECORD DI GIORNATA

In apertura di giornata Dressel ha battuto il nuovo record mondiale dei 100 farfalla.

47.78 nei 100 farfalla battendo una concorrenza di altissimo livello. Chad le Clos è secondo in 48.45 mentre Shields conclude a 48.47 dopo aver virato in prima posizione ai 50 metri in 22.38.

Il vecchio record era proprio di Le Clos, siglato nel dicembre 2016 in occasione dei mondiali di vasca corta disputati in Canada, a Windsor.

Il passaggio dei 50 metri di Dressel è stato 22.44 con un ritorno in 25.34.

E’ il 3° WR di Dressel dopo quello dei 100 misti nuotato in Semifinale dove è stato il primo uomo della storia a scendere sotto i 50″.