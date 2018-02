Dominique Lendjel verstirbt im Alter von 32 Jahren

Der ehemalige deutsche Meister über 200 m Lagen (2005 und 2006) Dominique Lendjel ist am 23.01.2018 in Schottland verstorben. Dominique war 32 Jahre alt.

Die Schwimmer seines Vereins, des Vfl Sindelfingen, starteten bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften zu Ehren von Dominique mit Trauerflor.

Seine Mutter, Andrea Lendjel, schreibt auf Facebook:

“An alle unsere Freunde, Bekannte und all jene, die unseren Dominique kennen und lieben… Das Schicksal ist unberechenbar. Nie standen Glück und unmessbar tiefer Schmerz so nah beieinander.

Dominique ist am 23.Januar unter tragischen Umständen in Schottland ums Leben gekommen und damit aus unserer Mitte gerissen worden. Seit diesem Tag leuchtet ein neuer, heller Stern im Universum für uns. Er war ein ganz besonderer, wunderbarer Mensch.

Wir hoffen, dass seine Seele Ruhe gefunden hat und wir werden ihn in unseren Herzen immer bei uns tragen.

Wir bitten euch, ihn so in Erinnerung zu behalten wie ihr ihn gekannt und geliebt habt.

Wir danken euch.

Andrea, Marcel, Patrick, Dieter”