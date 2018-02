Deutsche Mannschaftsmeisterschaften: Finale am Wochenende in Essen

1. Bundesliga im Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS), FINALE

Essen

3. und 4. Februar 2018

Sportbad Thurmfeld

25 m Bahn

Hinweise für Zuschauer

Veranstaltungsseite

Meldeergebnis

Nachdem am letzten Wochenende in Wuppertal die deutschen Mannschaftsmeister(-innen) der Jugend gekürt wurden, findet am Samstag und Sonntag in Essen das Finale der 1. Bundesliga des Deutschen Mannschaftswettbewerbes Schwimmen (DMS) statt.. Die Sieger sind dann tatsächlich die ersten Deutschen Meister des Jahres 2018!

Im letzten Jahr siegte bei den Herren und Damen der SV Würzburg 05, bei den Frauen stiegen W98 Hannover I und der Potsdamer SV auf, bei den Männern ebenfalls W98 Hannover I und DSW 1912 Darmstadt I (die I steht für 1. Mannschaft).

Zahlreiche deutsche Topschwimmer wie Marco Koch, Franziska Hentke, Damian Wierling, Poul Zellmann, Sarah Köhler, Christian Diener, Johannes Hintze werden (vermutlich) am Wochenende in Essen an den Start gehen, für Spannung ist wie in den Vorjahren gesorgt.

Die Teams der 1. Bundesliga 2018: