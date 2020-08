Daiya Seto Ritorna Alle Gare Dopo 6 Mesi: 1:58 Nei 200 Misti

BATTAGLIA WASEDA/KEIO

Daiya Seto ed altri importanti nomi del nuoto giapponese si sono dati appuntamento a Tokyo oggi. L’occasione è stata la tradizionale battaglia le due Università Waseda e Keio. Il Tatsumi International Swimming Centre di Tokyo era senza spettatori, ma è stata offerta la diretta streaming dell’evento.

Oltre agli attuali studenti-atleti in gara, come il detentore del record mondiale juniores Shoma Sato in rappresentanza di Keio, diversi ex alunni hanno partecipato. Tra questi l’ex detentore del record mondiale Ippei Watanabe, il detentore del record nazionale Katsumi Nakamura e il due volte campione del mondo a Gwangju, Daiya Seto.

L’Università Waseda ha conquistato la battaglia grazie alle ultime gare della giornata.

HIGHTLIGHTS

Il 19enne Shoma Sato ha conquistato l’oro sia nei 100 che nei 200 metri rana. Nei 100 ha battuto il già citato Watanabe, che non ha gareggiato nei 200m.

Sato ha fatto registrare il tempo di 1:00.01 nei 100 e 2:08.38 nella distanza più lunga. Il crono nuotato nei 200 metri rappresenta il suo secondo miglior tempo di sempre. Sato è medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Jr ed è detentore del Record Mondiale juniores in questa distanza, con il tempo di 2:07.58, nuotato a Gennaio 2020 alla Kosuke Kitajima Cup.

Katsumi Nakamura è stato il primo giapponese nella storia ad infrangere la barriera dei 48 secondi nei 100 metri stile libero maschili. Nella gara di oggi, ha nuotato il tempo di 48:50, con passaggi a 23.38/25.12. Nakamura Ha un PB e record nazionale di 47.87 e sue sono le sette prestazioni più veloci di sempre in Giappone.