CSCAA Announces 2016-17 Individual Scholar All Americans

The CSCAA has announced its list of individual Scholar All-Americans for the 2016-17 season. In total, the Stanford Cardinal had the highest number of first team selections with 24 men and women combined. On the men’s side, Stanford topped the list with 12 swimmers selected to the division 1 first team. Louisville lead the way in division 1 on the women’s side with 14 first team swimmers.

For division 2, the Lindenwood women (12) and Indianapolis (9) men led the way. The MIT men (13) and Connecticut College women (10) headlined the lists for division 3. Finally, SCAD and Indian River led both the men’s and women’s lists for NAIA and NJCAA schools.

There were a total off 997 swimming and diving athletes selected to the All-America team this year. Swimmers who were selected to the teams achieved a grade point average of at least 3.5 and participated in their respective NCAA/NAIA/NJCAA Championships. Read on for a full list of the individuals who were named Scholar All-Americans or given Honorable Mention status.

NCAA DIVISION I

Air Force

Genevieve Miller Akron

Rachel Aepelbacher (HM)

Ragen Engel

Paige Kelkenberg

Jackie Pash (HM)

Laura Savariau (HM)

Victoria Shaffer (HM)

Morgan Waggoner (HM) Alabama

Katie Coughlin

Kara Fredlock (HM)

Caroline Korst (HM)

Justine Macfarlane (HM)

Emma Murray

Mia Nonnenberg

Alexis Preski (HM)

Bailey Scott

Lexi Souther (HM)

Temarie Tomley (HM)

Marian Yurchshin (HM) Arizona

Taylor Garcia

Daniela Georges (HM)

Samantha Getzen (HM)

Sally Hackett (HM)

Kirsten Jacobsen

Katrina Konopka

Mallory Korenwinder (HM)

Laura Kurki (HM)

Karolyn Loftus (HM)

Kennedy Lohman

Cameron McHugh

Taylor Nations (HM)

Annie Ochitwa

Tjasa Oder

Mikayla Ranslem (HM)

Mackenzie Rumrill

Sarah Shimomura (HM)

Ashley Sutherland (HM) Arizona State

Alysha Bush (HM)

Kendall Dawson

Emily Glinecke (HM)

Bentley Hulshof (HM)

Chloe Isleta

Ingibjorg Jonsdottir

Silja Kansakoski

Katarina Simonovic Arkansas

Sydney Angell (HM)

Nicole Gillis

Ayumi Macias

Mary Margaret Soderberg

Madison Strathman (HM)

Chelsea Tatlow

Caroline Welch (HM) Auburn

Caroline Baddock (HM)

Ashton Ellzey

Jacqueline Hippi (HM)

Natasha Lloyd

Alison Maillard

Madison Martin (HM)

Jessica Merritt

Ashley Neidigh

Allyx Purcell

Breanna Roman

Zoe Thatcher Ball State

Rachel Bertram (HM)

Rachel Smallwood (HM) Boise St

Brittany Aoyama

Felicity Cann

Emma Chard

Alyson Kleinsorgen

Karli Kriewall (HM)

Katelyn Martin

Kacee Olsen (HM)

Abbey Sorenson Bowling Green

Kristin Filby (HM)

Victoria Griffin (HM)

Talisa Lemke (HM)

Elodie Schreiber (HM)

Maya Skorupski (HM)

Claire Stam (HM) Brigham Young

Anna Dahl (HM)

Morgan Mellow (HM) Brown

Sarah Cronin (HM)

Ally Donahue (HM)

Maddie Salesky (HM) Bucknell

Julie Byrne (HM) California

Amy Bilquist

Jenna Campbell (HM)

Valerie Hull

Anina Lund (HM)

Courtney Mykkanen (HM)

Maija Roses (HM)

Hayden Tavoda (HM)

Noemie Thomas

Kristen Vredeveld Cincinnati

Sara Wanasek (HM)

Samantha Wheatley (HM) Clemson

Sarah Braun (HM)

Allison Brophy (HM)

Caylin Hirapara (HM) Cleveland State

Molly McNamara (HM) Colorado St.

Emily Williams (HM) Columbia

Jessica Antiles (HM)

Mary Ashby (HM)

Helen Wojdylo (HM) Connecticut

Alexandra Butera

Amanda Craig (HM)

Michelle Kalupski (HM)

Monica Marcello (HM) Cornell

Currie Murch Elliot (HM)

Cari Stankaitis (HM) Dartmouth

Allison Green (HM) Davidson

Elise Lankiewicz

Clay Resweber (HM)

Kathryn Williams (HM) Denver

Bailey Andison

Heidi Bradley

Lauren Moden (HM)

Madeline Myers

Amanda Sanders

Annelyse Tullier (HM)

Josiane Valette (HM) Drexel

Alicia Diaz (HM)

Alexa Kutch (HM) Duke

Verity Abel (HM)

Lexy Aitchison

Lizzie Devitt (HM)

Brittany Friese (HM)

Leah Goldman

Jaimee Gundry (HM)

Alyssa Marsh

Anna Quinn (HM)

Kirby Quinn (HM)

Madeline Rusch

Ashleigh Shanley

Jessica Sutherland (HM) Duquesne

Lexi Santer (HM)

Abby Stauffer (HM) East Carolina

Marion Abert (HM)

Tori Angermeier (HM)

Julie Lajoie (HM)

Vendela Norrman

Alicia Roueche (HM) Eastern Mich

Delaney Duncan

Casey Gavigan (HM)

Brielle Johnston (HM)

Michelle Liberman (HM)

Gabrielle Mace (HM)

Mollie Miller (HM)

Alexis Mitcheltree

Alexandra Shereda (HM)

Nicole Swartz (HM)

Mary Van Allen (HM)

Sierra Wagner (HM) Evansville

Courtney Coverdale (HM) Florida

Hannah Burns

Georgia Darwent (HM)

Sherridon Dressel

Savanna Faulconer

Brianna Felegi (HM)

Kelly Fertel

Autumn Finke

Isabella Garofalo (HM)

Morgan Kaisrlik (HM)

Amelia Maughan

Kay Sargent

Alyssa Yambor-Maul Florida Gulf Coast

Hannah Burdge

Barbara Caraballo Burgos (HM)

Doris Eichhorn (HM)

Christina Kaas Elmgreen

Cassidy Fry (HM)

Sommer Harris (HM)

Katie Latham

Fanny Teijonsalo

Ashley Wright (HM) Florida Int’l

Letizia Bertelli

Jennifer Deist

Rebecca Quesnel Florida State

Ayla Bonniwell

Molly Carlson Fordham

Megan Polaha (HM) Fresno State

Shelbie Holden (HM) George Washington

Miranda Simon (HM)

Emily Zhang (HM) Georgetown

Molly Fitzpatrick (HM) Georgia

Katherine Aikins (HM)

Emily Cameron

Caitlin Casazza

Madison Duvall (HM)

Allison Greene (HM)

Megan Kingsley

Stephanie Peters

Meaghan Raab

Jordan Stout (HM)

Kelly Thatcher (HM)

Chantal Van Landeghem

Rachel Zilinskas Georgia Southern

Anna Moers (HM) Grand Canyon

Alyssa Christianson (HM)

Estela Davis Ortiz (HM) Harvard

Marissa Cominelli (HM)

Miki Dahlke

Geordie Enoch (HM)

Daniela Johnson (HM)

Jing Leung (HM)

Jerrica Li (HM)

Kristina Li (HM)

Meagan Popp (HM)

Brittany Usinger (HM)

Sonia Wang (HM)

Willa Wang (HM) Hawaii

Phoebe Hines (HM)

Madison Sthamann

Franziska Weidner Houston

Katelyn Abernathy (HM)

Cameron Balkom (HM)

Micaela Bouter (HM)

Zarena Brown (HM)

Lauren Burrell (HM)

Caitlin Horner (HM)

Peyton Kondis (HM)

Laura Laderoute (HM)

Victoria Roubique (HM) Illinois

Ashley Aegerter (HM)

Gabrielle Stecker (HM) Illinois State

Rachel Root (HM) Indiana

Mackenzie Atencio (HM)

Olivia Barker (HM)

Delaney Barnard

Michal Bower

Marie Chamberlain (HM)

Shelly Drozda (HM)

Christie Jensen (HM)

Sam Lisy (HM)

Stephanie Marchuk

Laura Morley (HM)

Ali Rockett Iowa

Meghan Lavelle (HM)

Kelly McNamara (HM)

Jacintha Thomas (HM) Iowa State

Danica Delaquis (HM)

Julie Dickinson (HM)

Kasey Roberts (HM)

Keely Soellner (HM) James Madison

Olivia Lehman

Carlyn McNeely (HM) Kansas

Haley Bishop (HM)

Haley Downey (HM)

Nadia Khechfe (HM)

Jenny Nusbaum (HM)

Pia Pavlic (HM) Kentucky

Bridgette Alexander

Kendal Casey

Kendra Crew

Geena Freriks

Ali Galyer

Danielle Galyer

Rebecca Hamperian

Asia Seidt

Madison Winstead Liberty

Alicia Finnigan

Rachel Hoeve (HM)

Victoria Tschoke (HM)

Brittany Weiss (HM) Louisiana State

Catherine Lowengrub (HM)

Sophie Weber (HM)

Makenna Wilson (HM)

Katherine Zimmer (HM) Louisville

Andrea Acquista (HM)

Rachael Bradford-Feldman

Avery Braunecker

Sophie Cattermole

Mallory Comerford

Andrea Cottrell

Casey Fanz

Molly Fears

Nastja Govejsek

Silvia Guerra (HM)

Abbie Houck

Maggie Jahns (HM)

Lauren James (HM)

Alina Kendzior

Gracie Long (HM)

Hannah Magnuson (HM)

Emily Moser (HM)

Grace Oglesby

Marah Pugh (HM)

Alex Sellers

Michaela Sliney (HM)

Sofie Underdahl (HM)

Lainey Visscher

Hannah Whiteley (HM) Miami (FL)

Angela Algee

Wallace Layland

Marcela Maric

Julia Schippert (HM)

Roxanne Yu (HM) Miami (Ohio)

Elise Campbell (HM)

Brittany Dudzinski (HM)

Isabel Herb (HM)

Holly Schuster (HM) Michigan

Rose Bi

Emily Eastin (HM)

Julia Fiks Salem (HM)

Siobhan Haughey (HM)

Madison Horton (HM)

Celia Keany (HM)

Millie Macdonald (HM)

Keegan McCaffrey (HM)

Carolyn McCann

Annalisa Perez (HM)

G Ryan

Jacqueline Schafer (HM)

Clara Smiddy Michigan State

Cathryn Armstrong (HM)

Racheal Bukowski (HM)

Julia Oppedisano (HM)

Elizabeth Roche (HM)

Madeline Sewell

Ana Sortland (HM)

Heidi Surdyk (HM) Minnesota

Danielle Bergeson (HM)

Rae Bullinger (HM)

Tara Chapman (HM)

Erin Emery (HM)

Katelyn Holmquist (HM)

Lindsey Horejsi

Morgan Justus (HM)

Mariam Khamis (HM)

Rachel Munson (HM)

Chantal Nack

YU Zhou Missouri

Sharli Brady

Kylie Dahlgren (HM)

Courtney Evensen (HM)

Rachel Hayden

Aurore Jacolin (HM)

Kendra Kieser (HM)

Jennifer King

Nadine Laemmler

Lauren Reedy

Katharine Ross

Hannah Stevens

Ellie Suek

Victoria Trost

Samantha Wilts (HM)

Kira Zubar Missouri State

Sarah Allegri (HM)

Lauren Pavel (HM)

Sydney Zupan (HM) Navy

Elyse MacIsaac (HM)

Charlotte Meyer (HM)

Kaitlyn O’Reilly (HM)

Allison Warnimont (HM) NC State

Vasiliki Baka (HM)

Kayla Brumbaum

Mackenzie Glover

Lydia Jones (HM)

Hannah Moore

Lindsay Morrow (HM)

Alexia Zevnik Nebraska

Cassandra Brassard (HM)

Anna Filipcic

Samantha Hedrick (HM)

Lindsey Helferich (HM)

Jacqueline Jeschke (HM)

Abigail Knapton

Anna McDonald (HM)

Erin Oeltjen (HM)

Katrina Voge (HM) Northern Arizona

Urte Kazakeviciute (HM)

Alina Staffeldt (HM) Northwestern

Nicole Aarts (HM)

Peyton Greenberg (HM)

Lacey Locke (HM)

Georgia Pettibone (HM)

Olivia Rosendahl

Ellen Stello (HM)

Annika Winsnes (HM) Notre Dame

Abigail Dolan

Meaghan O’Donnell

Erin Sheehan

Alice Treuth Oakland

Patricia Aschan (HM)

Takara Martin (HM)

Rachel Waite (HM) Ohio

Olivia Dillon (HM)

Corrin Van Lanen (HM)

Emily Zimcosky (HM) Old Dominion

Colleen Vande Poel (HM) Oregon State

Corrine Shigeta (HM)

Andrea Young (HM) Penn

Virginia Burns (HM)

Ellie Grimes (HM)

Maria Jardeleza (HM) Pittsburgh

Rachel Brown (HM)

Kinga Cichowska

Valerie Daigneault (HM)

Katherine Fernander (HM)

Emily Murphy (HM)

Meredith Sharp Purdue

Danielle Auckley (HM)

Alexandra Clarke (HM)

Jinq En Phee (HM)

Hanna House (HM)

Meagan Lim (HM)

Emily Meckstroth (HM) Rice

Kiley Beall (HM)

Kate Nezelek (HM)

Jaecey Parham (HM)

Shelbi Ragsdale (HM)

Lauren Rhodes (HM)

Marie Claire Schillinger Richmond

Erin Barry (HM) Rutgers

Clare Lawlor (HM)

Larissa Neilan (HM)

Francesca Stoppa

Addison Walkowiak San Jose State

Brenna Bushey (HM)

Kylie Fonseca (HM)

Colleen Humel (HM)

Carolle Reiswig (HM)

Taylor Solorio (HM) Seattle

Madison Lydig (HM)

Blaise Wittenauer-Lee South Carolina

Emma Barksdale

Megan Carlson (HM)

Emily Cornell (HM)

Marissa DelGado (HM)

Kersten Dirrane

Albury Higgs (HM)

Christina Lappin (HM)

Edith LIngmann (HM)

Mikaela Lujan

Heather Merritt (HM)

Allyson Nied

Marissa Roth (HM)

Sarah Smith (HM)

Julia Vincent South Dakota

Greysen Hertting (HM) Southern California

Anika Apostalon

Riley Hayward

Hanni Leach

Rebecca Mann

Catherine Sanchez

Carly Souza (HM)

Elizabeth Stinson (HM)

Tatum Wade

Hannah Weiss Southern Illinois

Bryn Handley (HM)

Samantha Parsons (HM) Southern Methodist

Anna Cheesbrough (HM)

Victoria Cunningham (HM)

Marne Erasmus

Hannah Rogers (HM)

Matea Samardzic

Erin Trahan (HM) Stanford

Megan Byrnes

Kassidy Cook

Katie Drabot

Ella Eastin

Lindsey Engel

Ally Howe

Katie Ledecky

Simone Manuel

Alex Meyers (HM)

Heidi Poppe (HM)

Nicole Stafford

Allie Szekely

Erin Voss

Kimberly Williams SUNY Buffalo

Sarah Baxter (HM)

Julia Box (HM)

Megan Burns

Hannah Miller (HM)

Kelly Moran (HM)

Mackenzie Moss (HM)

Brittney Walters (HM) Tennessee

Emily Allen (HM)

Colleen Callahan

Michelle Cefal

Alex Cleveland

Morgan Dickson (HM)

Sean Meyers (HM)

Emily Pelletier (HM)

Meg Wiggins (HM) Texas

Claire Adams

Olivia Anderson

Quinn Carrozza (HM)

Lauren Case

Madisyn Cox

Anelise Diener

Margaret D’Innocenzo (HM)

Alison Gibson

Brooke Hansen (HM)

Tasija Karosas

Remedy Rule

Jordan Surhoff (HM)

Brooke Wong (HM) Texas A&M

Lisa Bratton

Jorie Caneta

Raena Eldridge

Bethany Galat

Sarah Gibson

Monika Gonzalez Hermosillo

Alexandra Lupton (HM)

Ashley McGregor

Sycerika McMahon (HM)

Sara Metzsch (HM)

Amy Miller

Caitlynn Moon (HM)

Kathryn Portz (HM)

Claire Rasmus Toledo

Jessica Avery (HM) Towson

Jacy Icard (HM)

Kelsey Jehl (HM)

Emily Wilson (HM) Tulane

Olivia Johnson (HM)

Jordan Morling (HM)

Eleanor Sills (HM) UC Santa Barbara

Emily Boggess (HM)

Tara Middleton (HM)

Brittney Straw (HM) UCLA

Marie-Pierre Delisle (HM)

Katerina Friese (HM)

Isabella Goldsmith

Katie Grover

Lisa Kaunitz (HM)

Annika Lenz

Linnea Mack

Ciara Monahan

Maria Polyakova

Sandra Soe

Madison White

Brigitte Winker (HM) UMBC

Emily Escobedo UNLV

Mykayla Fielding (HM)

Kristina Hendrick (HM)

Ida Schutt (HM) Utah

Mallori Allen (HM)

Shayla Archer (HM)

Dorien Butter (HM)

Amanda Casillas

Stina Colleou

McKenna Gassaway (HM)

Lauren Hall (HM)

Isabella Kearns (HM)

Sarah Lott (HM)

Jenna Marsh (HM)

Christina Pick (HM)

Cassidy Stein (HM)

Darby Wayner (HM) Vanderbilt

Kara Lucenti (HM)

Breanna Sapienza (HM) Villanova

Heather Farley (HM)

Darby Goodwin (HM)

Emily Mayo (HM) Virginia

Sydney Dusel

Audrey Gould (HM)

Kaitlyn Jones

Jennifer Marrkand

Rachel Politi (HM)

Shannon Rauth

Laine Reed (HM)

Dina Rommel

Laura Simon

Vivian Tafuto

Ellen Thomas

Kylie Towbin Virginia Tech

Ashley Buchter (HM)

Auriane de Premiilhat (HM)

Miranda Eberle (HM)

Kelly Henry

Chloe Hicks

Ashlynn Peters

Leah Piemonte (HM)

Leah Rogers (HM)

Margarita Ryan (HM)

Laura Schwartz (HM)

Madalyn Ulrich (HM) Washington State

Addisynn Bursch (HM)

Elise Locke (HM) West Virginia

Amelie Currat (HM)

Emma Skelley (HM) Wisconsin

Marissa Berg

Dana Grindall

Hazel Hertting (HM)

Abby Jagdfeld

Chase Kinney

Beata Nelson

Ashley Peterson

Cierra Runge

Grace Wold (HM) Wright State

Kyah Fleckner (HM)

Emily Hayhow (HM) Wyoming

Danielle Badger (HM)

Keely Bishop (HM)

Samantha Burke (HM)

Karla Contreras

Maria Harutjunjan

Isobel Ryan (HM)

Kelly Anna Sheldon (HM)

Abigail Sullivan (HM) Yale

Jackie Du (HM)

Sophie Fontaine (HM)

Isabella Hindley (HM)

Sydney Hirschi (HM)

Olivia Jameson (HM)

Cha O’Leary (HM)

Cailley Silbert (HM)

Mckenna Tennant (HM)

Bebe Thompson (HM)

Kina Zhou (HM)

Maddy Zimmerman (HM) Youngstown State

Bailey Dipman (HM)

Bethany Glick (HM)

Rebecca Stafford (HM)

McKenzie Stelter (HM) Air Force

Jordan Dahle (HM)

Zachary Nelson (HM) Alabama

Knox Auerbach (HM)

Laurent Bams

Szymmy Day (HM)

Will Freeman (HM)

Robert Howard

Luke Kaliszak

Jacob Kelsoe (HM)

Daniel Kober (HM)

Carl Madden (HM)

Anton McKee

David Morton (HM)

Connor Oslin

Pavel Romanov

Brent Sagert (HM)

Braxton Young (HM) Arizona

Chatham Dobbs

Tyler Fowler (HM)

Matthew Lujan (HM)

Ricky Maestri (HM)

Brendan Meyer (HM)

Mathias Oh (HM)

Matthew Salerno (HM)

Nick Thorne Arizona State

Richard Bohus

Thibaut Capitaine (HM)

Reid Elliott (HM)

Juan Garcia Mesa (HM)

Christian Lorenz

Heikki Makikallio (HM)

Andrew Porter

Youssef Selim (HM) Auburn

Thomas Brewer

Petter Fredriksson

Peter Holoda

Russell Noletto (HM)

Joseph Patching

Pete Turnham Boston College

Taylor Cortens (HM) Brigham Young

Matthew Denkers (HM)

Kevin Dressen (HM)

Preston Jenkins (HM)

Jordan Tuckfield (HM)

Luis Ventura (HM) Brown

Daniel Klotz (HM)

Connor Lohman (HM)

William Steele (HM)

Nicholas Sullivan (HM) Bryant

Tavish Boyle (HM)

Benjamin Schulte (HM) Bucknell

Christopher Devlin (HM) California

Matthew Josa

Ryan Murphy

Nick Norman

Carson Sand

Pawel Sendyk

Andy Song (HM)

Zachary Stevens (HM) Cincinnati

Christopher Bready

Ludovico Corsini (HM)

Justin Crew (HM)

Tyler Jones (HM)

Tyler Roehr (HM)

Din Selmanovic (HM) Cleveland State

Philipp Sikatzki

Tommi Wolst (HM) Columbia

Nikita Bondarenko (HM)

Shinya Kondo (HM)

Terry Li (HM)

Nianguo Liu (HM)

Jayden Pantel

Zachary Pear (HM)

Jack Smith

Zachary Thomas (HM)

Michal Zyla (HM) Cornell

Jack Brenneman (HM)

Lucas Reisch (HM) Davidson

Taylor Willenbring (HM) Denver

Scott Bergstrom (HM)

Sidney Farber

Travis Greenwald (HM)

Anton Loncar

Kyle Robrock

Benjamin Severino (HM)

Warren Sexson (HM)

Andrew Torres Duke

Sheldon Boboff (HM)

Kevin Fraser (HM)

Judson Howard (HM)

Roger Kriegl (HM)

Yusuke Legard (HM)

Michael Miller (HM)

Joshua Owsiany (HM)

Dylan Payne

Sean Tate (HM) East Carolina

Blaz Demsar (HM)

William Hicks (HM)

Fran Krznaric (HM)

Grega Popovic (HM) Eastern Mich

Logan Burton (HM)

Parker Saladin (HM)

Matan Segal (HM) Florida

Taylor Delk (HM)

Dalton Goss (HM)

Benjamin Kennedy (HM)

Benjamin Lawless

Blake Manganiello

Dylan Power (HM)

Maxime Rooney

Mark Szaranek

Viktor Toth (HM)

Stanley Wu (HM) Florida State

Dylan Grisell (HM)

Jason McCormick

Tyler Roberge (HM) Fordham

Liam Semple (HM) Gardner-Webb

Connor Bos (HM)

Jordan Mintz (HM) George Mason

Paul Helfgott (HM) George Washington

Andrea Bolognesi

Moritz Fath (HM)

Gustav Hokfelt (HM) Georgia

Gunnar Bentz

Powell Brooks (HM)

Clayton Forde (HM)

James Guest

Mick Litherland (HM)

John Mattern (HM) Grand Canyon

Daniil Antipov (HM)

Wiktor Jaszczak (HM)

Mark Nikolaev (HM) Harvard

Aly Abdel Khalik

Christian Carbone (HM)

Daniel Chang (HM)

Edward Kim

Jack Manchester

Raphael Marcoux (HM)

Shane McNamara

Brennan Novak

Koya Osada (HM)

Robert Ross (HM)

Zachary Snyder (HM)

Gavin Springer (HM)

Steven Tan

Daniel Tran (HM)

Max Yakubovich Hawaii

Jonas Gutzat (HM)

David Springhetti (HM) Incarnate Word

HECTOR RUVALCABA CRUZ (HM)

KYRYLO SHVETS (HM) Indiana

Levi Brock (HM)

Cody Coldren

James Connor

Adam Destrampe (HM)

Robert Glover

Trey Hubbuch (HM)

Max Irwin (HM)

Vini Lanza

Samuel Lorentz

Oliver Patrouch (HM)

Blake Pieroni

Joshua Romany

Joseph Snodderly (HM)

Anze Tavcar Iowa

Colter Allen (HM)

Brandis Heffner (HM)

Kenneth Mende (HM)

Jerzy Twarowski (HM) Kentucky

Kyle Higgins

Sebastian Masterton La Salle

Fabian Bergman (HM) Louisiana State

Juan Hernandez

Alarii Levreault-Lopez (HM)

Karl Luht

Devin McCaffrey (HM)

Logan Rysemus

Sven Saemundsson (HM)

Thomas Smith (HM) Louisville

Trevor Carroll

Keegan Foulke (HM)

Zach Harting

Jarrett Jones

Matthias Lindenbauer

Joshua Quallen

Jake Schultz (HM)

Grigory Tarasevich

Jonathan Zoucha (HM) Miami (Ohio)

Lucas Brock (HM)

Iago Moussalem do Amaral (HM)

John Strauss (HM) Michigan

Jeremy Babinet (HM)

Jon Burkett (HM)

Tommy Cope (HM)

Colin Eaton (HM)

Blake Maczka (HM)

Alexander Martin (HM)

PJ Ransford

Miles Smachlo

Cameron Stitt (HM)

Evan White Michigan State

Jonathon Burke (HM)

Tal Hanani (HM)

Adam Henley (HM)

Nicholas Leshok (HM)

Lachlan Mcleish (HM)

Scott Piper (HM)

Payton Woods (HM) Minnesota

Matt Barnard

Noah Busch (HM)

John Bushman (HM)

Nick Hatanaka (HM)

Alan Leblang

Jakub Maly

Conner McHugh

Michael Messner (HM)

Jeremy Moser (HM)

Tuomas Pokkinen

Logan Redondo (HM) Missouri

Kyle Goodwin

Carter Griffin

Daniel Hein

Fabian Schwingenschloegl

Micah Slaton (HM)

Nick Staver (HM)

Martin Wallace (HM) Missouri State

Kacper Cwiek (HM)

Christopher Heye (HM)

Michael Mollak (HM)

Artur Osvath

Uldis Tazans (HM)

Nicholas Theunissen (HM)

Phillip Willett (HM) Navy

Ryan Bailey (HM)

Marlin Brutkiewicz

Eric Collins (HM)

Zachary Piedt (HM) NC State

Parker Campbell (HM)

Soeren Dahl

Daniel Erlenmyer (HM)

Daniel Graber (HM)

Anton Ipsen

John McIntyre (HM)

Mason Revis (HM)

Andreas Schiellerup

Patrik Schwarzenbach (HM)

Stewart Spanbauer (HM)

Coleman Stewart

Andreas Vazaios Northwestern

Charles Cole (HM)

Andrew Cramer (HM)

Bennett Magliato (HM)

Almog Olshtein (HM)

Jordan Wilimovsky Notre Dame

Tabahn Afrik

Daniel Speers Oakland

Aleksander Danielewski (HM)

Paul Huch (HM)

Joe Smith (HM) Ohio State

Andrew Appleby

Nathan Christian (HM)

Daniel Gloude (HM)

Joseph Long

Gregory Nymberg (HM)

Brayden Seal

Brad Shannon (HM)

Ryan Vander Meulen (HM) Old Dominion

Anton Mikaelsson (HM)

Jacory Moreno (HM)

Filip Svedberg (HM) Penn

Mark Andrew

Hunter Brakovec (HM)

Emilio DeSomma (HM)

Zachary Fisher (HM)

Alexander Hsing (HM)

Cole Hurwitz (HM)

Jordan Hurwitz (HM)

Kevin Su (HM)

Wes Thomas (HM)

Taylor Uselis (HM)

Michael Wen (HM) Pittsburgh

Boris Kulizhnikov (HM)

Zachary Lierley (HM)

Brian Lovasik (HM) Princeton

Cole Buese (HM)

Tyler Lin (HM) Purdue

Marat Amaltdinov

Christian Bals (HM)

Joshua Brooks (HM)

Hudson Bursch (HM)

Joshua Ehrman (HM)

Kristian Komlenic (HM)

Grant Lewis (HM)

Nicholas McDowell (HM)

William Schrensky (HM)

Jacob Thomas (HM)

Alexander Toetz (HM)

Joseph Young (HM) Seattle

Blake Atmore (HM)

Tanner Schelling (HM) South Carolina

Matthew Bekemeyer

Jonathan Boland

Jordan Gotro (HM)

Kevin Liu (HM)

Tomas Peribonio

Caleb Tosh

Nils Wich-Glasen South Dakota

Isaac Morris (HM) Southern California

Cash Deloache (HM)

Michael Domagala (HM)

Pawel Furtek (HM)

Henry Fusaro (HM)

Mario Koenigsperger (HM)

William Monjay (HM)

Steven Stumph Southern Illinois

Andre Luiz Brilhante (HM)

Robert Wood (HM) Southern Methodist

Ziga Cerkovnic (HM)

Ronen Faur (HM)

Bryce Klein

Bartosz Krzyzaniak (HM)

Stefan Popov (HM)

Lucas Schenke (HM) Stanford

Tarek Abdelghany (HM)

Matt Anderson

Justin Buck (HM)

Bradley Christensen

Patrick Conaton

Ryan Dudzinski

Tom Kremer

Theodore Miclau

James Murphy (HM)

Samuel Perry

Hank Poppe (HM)

Grant Shoults

True Sweetser

Cameron Thatcher

Maxwell Williamson

Jimmy Yoder SUNY Buffalo

Hudson Carroll (HM)

Itai De La Vega (HM)

Daniel Roche (HM) Tennessee

Jared Clance (HM)

Ross Dibblin (HM)

Matthew Garcia (HM)

David Heron

Mark Hinawi

Robert McHugh

Nathan Murray (HM)

Timothy Raab (HM)

Joey Reilman

Samuel Rice (HM) Texas

Jared Butler (HM)

PJ Dunne

Imri Ganiel (HM)

Sean O’Brien (HM)

John Shebat

Clark Smith

Samuel Stewart

Austin Temple (HM) Texas A&M

Turker Ayar

Mauro Castillo Luna

Benjamin Walker (HM) UC Santa Barbara

Andres Castilleja (HM) UNLV

Kasey Foley (HM)

Tommy Paco-Pedroni (HM)

Francois Van Wynsberghe (HM) Utah

Cole Avery (HM)

Rahiti DeVos (HM)

Mckay King (HM)

Brody Lewis (HM)

Josiah Purss

Benjamin Scott (HM)

Matteo Sogne (HM)

Daniel Theriault (HM) Villanova

Jake Hoin (HM) Virginia

Alex Albracht

Brendan Casey (HM)

John Denning (HM)

Zachary Fong

Luke Georgiadis

Matthew Lockman

Ted Schubert

Kyle Ward (HM) Virginia Tech

Michael Craddock (HM)

Brandon Fiala

Ian Ho

Adam Stacklin West Virginia

Ryan Kelly (HM)

James Koval (HM)

Gabriel Swardson (HM) Wisconsin

Eric Geunes (HM)

Cooper Hodge (HM)

Anthony Lyons (HM)

Sean Maloney (HM)

Todd McCarthy (HM)

Harrison Tran Wright State

Mitchell Godar (HM) Wyoming

Scotia Mullin (HM)

Wade Nelson (HM)

Jacob Porter (HM)

Ryan Russi (HM)

Slade Sheaffer (HM) Yale

Tristan Furnary (HM)

Aaron Greenberg

Kei Hyogo

Benjamin Lerude (HM)

Jonathan Rutter (HM)

NCAA DIVISION II

Ashland

Grace Reichard (HM) Augustana

Emma Miller (HM) Bellarmine

Olivia Hoskins (HM) Bentley

Emily Niemiec (HM) Bridgeport

Annagrazia Bonsanti Feniello

Tatiana Shepel (HM)

Nina Stegu Cal Baptist

Courtney Chacon

Christina Halverson

Andrea Laliena (HM)

Tessa Joy Olson (HM)

Alena Rumiantceva

Breanne Schlenger

Lauren Skinner

Kristina Tchernyshev Carson-Newman

Elly Culp

Maggie Melhorn

Mary Northcutt

Lisa Postma

Lexy Raybon

Nancy Claire Smith

Margaret Stansberry Colorado Mesa

Cassi Blakeman

Marissa Bradley

Brittany Dixon

Eryn Leonard

Madelaine McClain

Samantha White Concordia-Irvine

Marleigh Aulis (HM) CSU East Bay

Claire Beaty

Mariam Lowe Delta State

Celina Batsel

Chloe Bennett

Mackenzie Blomquist (HM)

Abigail Isom

Hailey Leonard (HM)

Kierstin Page

Kirsten Stroven

Melanie Tombers

Madeline Woody (HM) Drury

Erica Dahlgren

Abbagail Lunzmann

Sophia Nelson

Megan Ouhl East Stroudsburg

Annie Fagan (HM) Edinboro

Katelyn Kopacko (HM)

Holly Stein (HM) Findlay

Lauren Blanchard

Hanna Cederholm

Meri Cizmar

Kathryn Samuelson

Amanda Stiegal Florida Tech

Valentina Carvajal Martinez (HM) Fresno Pacific

Sarah Anderson (HM)

Bavindeep Basra

Daria Belova

Kaylee Cooper (HM)

Hannah Freeman (HM)

Olivia Hynes

Madison McGinnis (HM)

Matlyn Morris Grand Valley

Caroline Brereton (HM)

Kathryn Culver

Meghan Falconer

Emily Gallagher

Mercedes Martinez

Megan Shaughnessy Henderson State

Lindsey Butler Indiana (PA)

Bria Otwell (HM) Indianapolis

Stefanie Haholiades

Agnieska Malecka

Darian Murray

Mary Niklarz

Malvina Shoukri Lewis

Caitlin Krull (HM) Lindenwood

Simone de Rijcke

Ewa Dymarek

Morgan Fischer

Erika Garcia (HM)

Ashley Holloway (HM)

Lena Kirchner

Kamila Kunka

Kinga Lesinska

Abigail Maricle

Alecia McGillivray

Bethany Steffes

Erin Sutton

Aleksandra Tomala

Shelby Werkema LIU Post

Laura Bendfeldt

Karis Fuller

Caitlin Johnstone

Tove Sparrman

Eline Swensen (HM) Lynn

Catalina Galea Berraud McKendree

Sydney Rey (HM) Mines

Katrin Gallup (HM)

Carrie Kralovec

April Wood Minnesota State-Mankato

Chelsea Calhoon

Kylie Gaeth

Cecilia Hake

Alyica Holwerda

Margaret Knier

Cheyenne Rova Minnesota-Moorhead

Breah Anderson

Natalie Kampa Northern Michigan

Emily Bell

Rachel Borchardt (HM)

Hannah Crump

Jamie Kimble (HM)

Angela Probstfeld Northern State

Josie Gillund

Hannah Kastigar

Edda Skoric

Kayla Sproles Nova Southeastern

Yelizaveta Buluchevskaya (HM)

Lindsay Craig (HM)

Brooke Munion

Caroline Oster

Alina Schulhofer (HM)

Emma Wahlstrom

Malin Westman Oklahoma Baptist

Victoria Fonville (HM) Pace

Jana Ciric (HM)

Madison Kiefer (HM) Queens (NC)

Linda Baron

Hayley Blaauw (HM)

Hannah Craig (HM)

Kyrie Dobson

Kathryn Johnston

Josephina Lorda

Lara Marshall

Michelle Prayson

Sarah Reamy

Mckenzie Stevens

Daria Talanova

Amanda Tipton (HM) Rollins

Makenzie Grider (HM)

Grace Hansen

Taylor Wilks Saginaw Valley State

Alexandra Davis

Wilhelmina Francisco (HM)

Lydia Mattar

Melanie Soenksen Saint Cloud State

Lonie Anderson (HM)

Andrea Bryson

Chelsea Gehrke

Annie Hart (HM)

Bridget Opdahl

Ashley Wilson Saint Leo

Natalia Garriock

Matalin Shaver

Maftuna Tuhtasinova

Nicole Weber San Diego State

McKenna Meyer (HM)

Andrea Vandermey (HM) Simon Fraser

Kristen Olvet

Miranda Stever Sioux Falls

Maike Doerr

Allison Eppinga

Ingelin Lima

Kyjana Webber Southern Connecticut State

Jennifer Belanger (HM) St. Michael’s

Lindsay McNall Tampa

Marisa Barton

Brittany Bayes

Catherine Bayes

Allison Chandler (HM)

Victoria Horsman

Courtney Markle (HM)

Mckenzie Street

Megan Waddell UC San Diego

Brooke Abrantes

Jaimie Bryan

Kaitlyn Ritchey

Alexandra Rodman

Julia Toronczak

Jayna Wittenbrink

Sarah Yao Urbana

Aerika Wieser (HM) West Chester

Megan Burns

Theresa Hayward

Emelie Johansson (HM)

Meghan Keithly

Mikaela Lantz

Nadia Mulder

Sydney Wareham West Florida

Monica Amaral

Danica Burnett

Mariana de Paula

Brooke Ferrara (HM)

Angelina Gallastegui (HM)

Rebecca Halfast

Pia Hulley

Theresa Michalak

Madeline Pitt

Tabitha Read-Cayton

Gabrielle Spangenberg (HM) William Jewell

Ayleen Burt

Shea Marcinski

Paige Meredith

Carley Wood Wingate

Vika Arkhipova

Jordan Clark (HM)

Caitlin Coughlin

Alexis Divelbiss

Erika Kaspersson (HM)

Charlotte Knippenberg

Olga Kosheleva

Maria Madsen

Ebba Stillman

Katharina Vos

Jessika Weiss Bellarmine

Lucas Dobson (HM) Bridgeport

Erik Hren

Ivan Sangines Cal Baptist

Christian Britton (HM)

Adrien Deloffre

Alexis Ohmar

Zachary Parry

Andrew Rotundo

Christopher Sands (HM)

Brandon Schuster

Tanner Shore

Bernardo Valentim Carson-Newman

Marcelo Figueiredo (HM)

Seth Hughes

Jonathan Lancaster

Pijus Mackeviceius Colorado Mesa

Noah Beaver

Sage D’Ambrosia

Landon Ellis (HM)

Ryan Gifford

Jason Hicks (HM)

Skyler Hirsch

Ethan McNally (HM)

Christopher Radomski

Jerry Veneris Delta State

William Ashwell

Matteo Fraschi

Michael Maly (HM)

Nicolas Martin (HM)

Elijah Mcbride (HM)

Alexander Peach

Nathan Sawicki

Mattia Schirru

Kyle Weesner

Fabrice Wendel Drury

Andrea Bazzoli

Daniel Rzadkowski

Kevin Stratton (HM)

Ryan Walker Emmanuel

Adrian Aleksandrowicz (HM)

Camilo Mendoza (HM)

Stanislas Raczynski (HM) Florida Tech

Nir Barnea

Adi Davidov

Nathan Hufnagel (HM)

Victor Rocha Furtado

Emanuele Rossi

Ferruccio Rossi (HM)

Harry Sale

Thomas Steenberg

Yagoh Watanabe Kubagawa (HM) Fresno Pacific

Luka Barisic

Duston Gragg

Austin Hussain

Collin Moore (HM)

Alex Shibata (HM) Grand Valley

Grant Borregard (HM)

Jared Gregory

Michael Hudson (HM)

Jesus Morales (HM) Henderson State

Erwan Mahoudo

Caleb Murders Indiana (PA)

Colter Long (HM) Indianapolis

Vitor Botana

Rodrigo Codo Berti

Tyler Coonradt

Romano Hoffman

Thomas Leseure

Ante Lucev

George Oancea (HM)

Payton Staman

Marijn van Zundert (HM)

Bartosz Zarzecki

Guilherme Zavaneli Le Moyne

Timothy Buff (HM) Lenoir-Rhyne

Noah McRea (HM)

Jacob Queen (HM) Lewis

Mads Knoblauch

Quinn Poti Limestone

Tobias Feigl

Jorn Frerichs (HM)

Alan Parsons

Matey Rezashki

Oscar Zedendahl Lindenwood

Sylwester Borowicz Skoneczny

Haoning Chen

Felix Eigel

Serghei Golban

Blake Logan (HM)

Joao Silveira

Jared Thornton (HM)

Cristian Vasquez McKendree

Joshua Lamb

Matija Pucarevic

Peyton Shafto

Luca Simonetti Mines

Brennan Mays

Joshua Schechter Northern Michigan

Renars Bundzis

Arnoldo Herrera

Jonas Reinhold

Janne Roovers Nova Southeastern

Julian Coster

David Hudson (HM)

Andrew Pittman (HM)

Victor Tarin

Blake Woodrow

Edward Zacka (HM) Oklahoma Baptist

Chad Brandon (HM)

Otto Lehtonen (HM) Queens (NC)

Nicholas Arakelian

Dion Dreesens

Ben Mayes

Paul Pijulet

Hector Tricas Rollins

Benjamin Gebauer (HM) Saginaw Valley State

Dalton Pokley (HM) Saint Cloud State

Triston Ferguson (HM)

Joel Huth (HM) Saint Leo

Hunter Bains

Milosz Mikicin Tampa

Mauricio Calderon (HM)

Marc-Oliver Caron

Martin Hammer

Tomas Manso-Fraga (HM)

Victor Philaire (HM)

Richard Reminger

Brett Saunders

Nicholas Stoski UC San Diego

Michael Cohn

Trevor Jackson (HM)

Alejandro Ortiz (HM)

Austin Takeda (HM)

Zachary Yong West Chester

Luke kisiel (HM)

Dylan North (HM)

Michael Oliver

Victor Polyakov

Jonas Ricci William Jewell

Keaton Dir

Corbin Grimes Wingate

Lucas Cuadros (HM)

Oystein Fjeldberg

Sebastian Holmberg

Leif-Henning Kluever

Niklas Martin

Giacomo Viazzo (HM)

Leo Zabudkin

Mehdi Zeraidi

NCAA DIVISION III

Amherst

Bridgitte Kwong

Geralyn Lam

Jacqueline Palermo (HM)

Jayne Vogelzang Babson

Paris Ekman (HM) Bates

Anabel Carter

Sara Daher

Lucy Faust

Janika Ho

Emma Jarczyk (HM)

Hannah Johnson

Logan McGill Birmingham Southern

Rebecca Erwin Bowdoin

Linnea Patterson Calvin

Sarah Bradley

Emily Gunderson

Rachel Mattson

Kendall Murphy

Anna Serino

Abby VanHarn Carleton

Alex Braiedy (HM)

Maria Wetzel Carnegie Mellon

Mallory Evanoff (HM)

Victoria Feng (HM)

Kimberly Hochstedler

Machika Kaku

Emma Nicklas-Morris

Emma Shi (HM)

Mary St. John Chapman

Kellyn Toole (HM) Chicago

Natalie Demuro (HM)

Hannah Eastman

Abby Erdmann

Anna Girlich (HM)

Agnes Lo

Cara Lopiano

Yifan Mao

Maya Scheidl

Simone Stover (HM)

Alison Wall

Megan Wall (HM)

Daria Wick Claremont-Mudd-Scripps

Claire Bacon-Brenes

Lizzie Carrade

Ivy Chen (HM)

Stephanie Doi

Kelly Ngo

Genny Robertson

Lauren Rosenberger (HM) Colorado College

Mary Rose Donahue (HM)

Ellen Silk (HM)

Riley Wadehra (HM) Conn College

Mary Erb

Danielle Fergus

Lily Gribbel

Katie Hammond

Olivia Haskell

Julia Klier

Juliette Lee

Anna Peterson

Alexis Rauth (HM)

Annuschka Sambel (HM)

Valerie Urban

Maeve Wilber Denison

Campbell Costley

Halli Garza

Erica Hsu

Carolyn Kane

Casey Kirby

KT Kustritz

Sarah Lopez (HM)

Katherine Mesaros

Hannah Rusinko

Natalie Zaravella Drew

Jennifer Stein (HM) Emory

Athanasia Beasley

Marissa Bergh

Megan Campbell

Cindy Cheng

Phoebe Edwards (HM)

Shelby Fruge (HM)

Amelia Hartje (HM)

Isabella Issa (HM)

Maria Kyle

Alison Mai (HM)

Katelyn Mitchell (HM)

Mia Morrell (HM)

Marcela Sanchez-Aizcorbe

Megan Taylor

Julia Wawer Emory & Henry

Michaela Nolte Franklin

Regina Solik Grinnell

Summer White (HM) Grove City

Anne Shirley Dassow

Molly Gallant (HM)

Grace Klimek (HM) Gustavus

Kennedy Holwerda

Kate Reilly

Linnea Rizzo (HM)

Maggie Webster Hope

Molly Meyer (HM)

Paula Nolte (HM)

Chloe Palajac (HM)

Sara Plohetsky (HM) Illinois Wesleyan

Lisa Cheng

Baylee Hoecker

Meg Stanley Ithaca

Grace Ayer

Nickie Griesemer

Katie Helly

Jackie Pecze

Samantha Reilly

Lindsey Suddaby Johns Hopkins

Lena Bless

Abigail Brown

Shirley Chan (HM)

Kaitlin Jones

Samantha Kegel (HM)

Sonia Lin

Anna Wisniewski

Sara Wujciak (HM) Kalamazoo

Tristyn Edsall

Ellen Neveux

Colleen Orwin

Christina Park

Madeline Woods (HM) Keene St.

Hope Walsh (HM) Kenyon

Gail Anderson

Eliana Crawford

Laura Duncan

Caitlin Foley

Sarah Lloyd (HM)

Amelia Loydpierson (HM)

Sydney Matteson (HM)

Hannah Orbach-Mandel

Kendall Vanderhoof

Madeline Westover (HM)

Abby Wilson

Julia Wilson Mary Washington

Anna Corley

Julia Geskey (HM)

Megan Murphy (HM) Merchant Marine Academy

Kara Korengel (HM) Messiah

Kaitlin Wingert Mills

Melissa Berkay (HM) MIT

Adelaide Chambers

Jessica Chen

Veronika Jedryka

Morgan Matranga

Dolly Payne (HM)

Lilia Staszel

Tammy Tai (HM)

Mary Thielking

Catherine Wu

Nanette Wu

Priscilla Wu Mount Union

Dana Lautenschleger

Regina Saxon (HM) Nazareth

Desiree Kline (HM) NYU

Hannah Bub

Honore Collins

Ashley Corley (HM)

Katie Hollenbeck (HM)

Noel Leung

Kathy Lin

Ashlie Pankonin (HM)

Jaime Robinson

Kelly Ryser (HM)

Daniella Sorgente (HM)

Sarah Stone

Julien Zhu Oberlin

Madeleine Prangley (HM) Pacific Lutheran

Danielle Booth (HM)

Erica Muller (HM) Pomona-Pitzer

Erin Bigus

Eva Gontrum (HM)

Sarah Jin

Madison Kauahi

Sabrina Kwan (HM)

Ellen Wang (HM) Redlands

Elsa Jaques Rensselaer

Shanny Lin

Danielle Sauve

Jessica Sauve Rhodes

Virginia Carr (HM)

Allie Hill Rochester

Danielle Neu (HM) Rose-Hulman

Eleanore Hong Saint Catherine’s (MN)

Jenna Nagy Saint Olaf

Caitlin Croasdell (HM)

Claire Walters Smith

Shoshana Werblow (HM) Springfield

Emily Medeiros

Olivia Paione (HM)

Sierra Skaza (HM) SUNY Geneseo

Nancy Nasky Susquehanna

Ashlee Weingarten (HM) TCNJ

Logan Barnes (HM)

Alexander Skoog Trinity U

Lindsay Hagmann

Sarah Kate Mrkonich

Mollie Patzke Tufts

Colleen Doolan

Grace Goetcheus (HM)

Amanda Gottschalk

Kylie Reiman (HM) Union (NY)

Christina Belforti Ursinus

Clara Baker UW-Whitewater

Sarah Arteaga (HM)

Michaela Matthys Washington & Lee

Laura Bruce

Elle Chancey

Cassidy Fuller

Emily Hageboeck

Elisabeth Holmes

Emily Rollo Washington (MO)

Lauren Carlos

MariMac Collins

Catherine Kuhn (HM)

Alissa Ling (HM)

Niamh O’Grady

Emily Ramos

Nicole Zanolli Washington College (MD)

Jennifer Clune (HM) Wellesley

Madeline Stern (HM)

Maura Sticco-Ivins Wesleyan

Zoe Kerrich (HM) Westminster

Megan Douds (HM) Wheaton (IL)

Erin Bagley

Sarah Oldach

Kayla Roberson Whitman

Tai Hallstein Whitworth

Hannah Galbraith (HM) William Paterson

Vera Blazevska (HM) William Smith

Caroline Conboy Williams

Franny Dean (HM)

Madeline Downs

Maia Hare

Olivia Jackson

Ariana Ross

Ellie Sherman (HM)

Delaney Smith

Emma Waddell

Veronica Wolff York College (PA)

Madeline Mann (HM) Albion

Derek Bosko

Tyler Kimbrell

Henry Swett Amherst

Joshua Chen (HM)

Connor Haley

Gregory Han (HM)

Craig Smith (HM)

Elijah Spiro

Samuel Spurrell Bates

Alexander Ignatov (HM)

Theodore Pender

Daniel Walpole Bowdoin

Cameron Chertavian (HM)

Stephen Pastoriza (HM)

Daniel Williams (HM) Brandeis

Tamir Zitelny (HM) Caltech

Thomas Gallup Calvin

Jared Britton

Benjamin Holstege

Elijah Holstege

Michael Moentmann

Brett Stoughton Carnegie Mellon

Gabriel Bamforth

Winston Chu (HM)

Connor Clayton (HM)

Jack Lance (HM) Carthage

Sam Gabriel (HM)

Christopher Riordan (HM)

Mitchell Scarski (HM) Case Western Reserve

Keith Erichsen (HM)

Drew Hamilton

Jonathan Henning Chicago

Lance Culjat

Aaron Guo

Kevin Ku (HM)

Byrne Litschgi

Aidan Meara

Keenan Novis (HM)

Michael Todd Claremont-Mudd-Scripps

Benjamin Culberson

John Everett (HM)

Nolan Rogers (HM)

Graham Spurzem

Samuel Willett (HM) Conn College

Michael Fothergill

Trebor Lawton (HM)

Stephen Skaperdas (HM) Denison

Brian Allen

Ryan Anderson (HM)

James Baker (HM)

Benjamin Burdick

Carson Clear

Tiernan Foster-Smith

Eric Gerlach

Max Levy

Jackson Lindell

Liam Marsden-Readford

Timothy Smith (HM)

Bradley Stevenson

Robert Wang

Jason Wesseling Emory

Christian Baker

Hayes Burdette-Sapp

Zachary Chen (HM)

Mitchell Cooper

John Copses (HM)

Trey Kolleck

Sage Ono

Matthew Rogers

Oliver Smith

Cooper Tollen

Matthew Varraveto (HM)

Andrew Wilson Franklin

Artur Schneider Gettysburg

Adam Dias (HM)

Tyler Dougherty

Joshua Parker (HM) Grinnell

Ian Dixon-Anderson (HM) Hartwick

Brendan Quinn (HM) John Carroll

Matthew Ramsey (HM) Johns Hopkins

Raphael Bechtold

Erik Bostrom (HM)

Matthew Garza (HM)

Andrew Greenhalgh

Jan Hagemeister

Davis Knox

Emile Kuyl

Peter Lazorchak

Scott Sterrett

Austin Wilson

Mark Wilson Keene St.

Ryan Boraski Kenyon

Kieran Allsop

Oscar Anderson (HM)

Benjamin Baturka

Gabriel Bellott-Mcgrath

Carter Brzezinski (HM)

Arthur Conover

Matthew Cooper (HM)

Coire Gavin-Hanner (HM)

Derek Hoare (HM)

Trevor Manz

Brooks McCoy

Austin Pu

Ian Reardon

AJ Reid

Connor Rumpit

Christopher Rutter (HM)

Alexander Swaim (HM)

Tommy Weiss (HM)

Robert Williams La Verne

Timothy Polman (HM) Merchant Marine Academy

Adam Fisher (HM)

John Terselic (HM) MIT

Justin Chiu

Peter Crocker

Bouke Edskes

Jeremy Ellison (HM)

Dane Erickson

Luke Eure (HM)

Elliott Forde (HM)

Douglas Kogut

Tim Kralj

Jeffrey Li (HM)

John Matthews

Brandon McKenzie

David Morejon

Gabriel Schneider

Daniel Smith

Samuel Solomon

Joshua Tomazin Mount Union

Tyler Moore (HM) Nazareth

Alexander LaPoint (HM) NYU

Reid Hensen

Alexander Katz

Timothy Kou

Timothy Kwarcinski (HM)

Doninic Lemieux (HM)

Ian Rainey Occidental

Austin Lashley (HM) Pacific Lutheran

Hunter Cosgrove (HM) Pomona-Pitzer

George Abele

Mark Hallman

Adrian Hui

Theodore Koerner (HM)

Liam O’Shea (HM)

Zachary Senator

Daniel To (HM)

Samuel To Rochester

Arlen Fan (HM)

Stephen Savchik (HM) Rowan

Mike Grubb (HM)

Paul Long

Michael Simunek Saint Olaf

Leif Jorgensen Duus (HM)

John Loepfe

Robert Schultze (HM) Skidmore

Kevin Brito (HM) Southwestern

Matthew Sluss (HM) Springfield

Kent Parsons (HM)

Austin Von Heeringen (HM) Staten Island

Timothy Sweeney (HM) SUNY Geneseo

Jeffrey Doser

Matthew Mattera (HM)

Matthew Modelewski

Samuel Randall Swarthmore

Jeffrey Tse Trinity (CT)

George Kapanadze (HM) Trinity U

Russell Hurrell-Zitelman

Isaac Johnson (HM) Tufts

Aaron Idelson (HM)

Lawrence Lau

Matthew Rohrer

Zachary Wallace Union (NY)

Matthew Mintz Ursinus

Jake Menzer (HM) Wabash

Aaron Embree (HM) Washington & Lee

Jared Nickodem (HM) Washington (MO)

Landon Stryker Bennett (HM)

Alex Bird (HM)

Max Cardwell (HM)

Andrew Ellison

Reese Frerichs (HM)

Michael Lagieski

Justin Morrell

Jacob Nason (HM)

Andrew Oh (HM)

Chase Van Patten

Jordan Wheeler (HM)

Peyton Wilson Westminster

David Peffer (HM)

Mitchell Stahara (HM) Wheaton (IL)

Christopher Szymczak Whitman

Sean Terada (HM)

Cole Weinstein Whitworth

Owen Lempert (HM) Williams

Alex Bank (HM)

Jack Ferguson (HM)

Curtis Maher

Clayton Morikawa (HM)

Robert Rowledge (HM)

NAIA

Asbury

Claire Goodrum

Susanna Hall

Lindsey Sauer Biola University

Rebecca Brandt

Samantha Dammann

Sophia Dammann

Victoria Dunbar (HM)

Cecilia Kaijser

Baylee Lenzkes

Rachel Stinchcomb

Lisa Tixier

Jennifer Walker Brenau University

Sarah Frey

Courtney Hayward

Alisha Hodgetts

Devin Horan

Ella Kleinschmidt

Madison Kosater

Maria Morell Quiroga Cumberlands

Falon Bell (HM)

Nicole Ceausu

Christina Klouda

Jessica Pope

Danielle Rehl

Katy Smeltzer Lindsey Wilson College

Caitlin Freeny (HM)

Sarah Hahn (HM)

Ines Khiyara

Jessica Macdonald

Emily Wood SCAD-Savannah

Taylor Aseere

Cadie Crow

Julie Henninger

Alle Ragland

Lydia Reinhardt

Emilia Rittenbach

Erika Roller

Emily Rozar

Allison Smith

Anne Weber Callahan Tabor

Aleya Hill

Mariana Nassuno Alves

Michal Parris

Kelly Smith Union (KY)

Kellianne Holck

Lara Kaufmann

Elisabeth Kotmark

Eliska Melicharova Asbury

Keith Jessee

Thomas Otley

Clay Bisher Biola University

Andrew Benson

Eric Nimmo (HM)

Michael Severi

Daniel Vale Cumberlands

Gustavs Baumanis

Igor Dozortsev

Seth Garner (HM)

Brian Gibbs

Bryce Pierce

Brenden Rodgers

Jacob Smith Lindsey Wilson College

Iker Larzabal

Jonas Mueller

Clemens Paetzold

Jose Prado de Lima SCAD-Savannah

Anton Arvidsson

Sam Kim

Roger Kjos

Tim Olbrich

Joel Salomonsson

Ryan Sweat

Joel Thatcher

Styrbjorn Torell

Nick Wargo Union (KY)

Ivar de Jong

Bailey Harris

Iyas Shivji Wayland Baptist University

Mihovil Bakovic

Hugo Gallegos

Bjoern Globke

Henri Günther

Lukas Helbing

Josiah Morales

Nico Ruiz-Rojas

Alex Santarriaga

JUNIOR COLLEGE