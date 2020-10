Coppa Di Russia Day 3: Battaglia Chupkov-Prigoda Nei 100 Rana-Risultati

COPPA DI RUSSIA 2020

L’ultimo giorno della Russian Swimming Cup ha offerto la replica della battaglia tra i due ranisti Anton Chupkov e Kirill Prigoda.

100 METRI RANA

UOMINI

Il detentore del record mondiale nei 200 metri rana Anton Chupkov ha vinto una gara molto combattuta. Chupkov ha combattuto contro Kirill Prigoda dall’inizio alla fine, mettendo le mani sula piastra soltanto un centesimo prima di Prigoda, 59,79 a 59,80. Alla virata dei 50 metri Prigoda era in vantaggio, girando a 27,99, secondo Chupkov 28,21. Chupkov è stato in grado di recuperare 0,23 secondi su Prigoda negli ultimi 50, chiudendo con il sottilissimo vantaggio. Terzo Zanko Vsevolod con 1:00.55.

DONNE

Nella gara femminile oro per Tatiana Belonogoff che conquista il titolo con il tempo di 1:07.23, suo personal best di sempre. La Belonogoff nella classifica russa è in testa in tutte e tre le distanze della rana. in testa alla Russia in tutte e 3 le distanze a rana quest’anno.

50 METRI STILE LIBERO

UOMINI

La ventenne Daniil Markov ha vinto i 50 stile libero maschili con il tempo di 22.29, a sei centesimi dal suo personale, 22.23. Lo specialista del dorso Evgeny Rylov ha conquistato l’argento grazie al tempo di 22.38. Versatilità dimostrata anche per il delfinista Andrei Minakov, terzo con un 22.45.

DONNE

I 50 metri stile libero femminili sono stati lo show di Arina Surkova che ha stabilito il nuovo record della manifestazione con il tempo di 24,67.

ALTRI RISULTATI

Maria Kameneva, che attualmente è la velocista femminile leader in Russia in questa stagione, ha conquistato i 100 stile libero con il tempo di 59,92, unica nuotatrice sotto il minuto.

Oleg Kostin ha conquistato l’oro nei 50 metri farfalla maschili con il tempo di 23,09, che rappresenta il suo nuovo primato personale. Anche Arina Surkova è tornata in acqua nei 50 metri farfalla femminili, siglando il nuovo record della manifestazione con il tempo di 25,97.