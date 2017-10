Cate Campbell Ne Sjostrom Ka 100 SC Free Record Apne Name Kiya

2017 AUSTRALIAN SHORT COURSE CHAMPIONSHIPS

2017 Australian Short Course Championships Ka Ye Phla Hi Din Tha Or Phle Hi Din Ek Record Tod Diya Gya Jo Ki Kafi Bda Record Tha. Commercial Swimmer Cate Campbell Ne Women’s 100 Freestyle Short Course Meters Ke Record Ko Tod Kar New Record Apne Name Kiya. Or Cate Ne 50.25 Ke Time Ke Sath Record Apne Name Kiya. Is Record Hi Purani Holder Sweden Ki Sarah Sjostrom Thi.

Cate Sisters Ko Log C1 Or C2 Ke Name Se Jante Hai C1 Yani Cate Campbell Or C2 Yani Bronte Campbell, C1 Ka Personal Best Time Abhi Tak Ka 50.91 Ka Tha Jo Unhone 2016 Me Bnaya Tha.

C1 Ka First Half Sjostrom Se .28 Faster Tha Or Last Lap .05, Or Isi Record Ke Sath Cate Ne Ek Achi Wapsi Ki Hai Kyuki Rio Ke Baad Cate World Championship Me Kuch Kahs Nahi Kar Payi Thi.

Sjostrom: 24.49/26.09 = 50.58 Previous WR

C. Campbell 24.21/26.04 = 50.25 NEW WR

Join Us:-

Rules:-