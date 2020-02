Campionato Assoluto: Da Domani Iscrizioni On Line. Termine Prorogato

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2020

*valevole per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020*

17/21 Marzo 2020

Riccione – Stadio del nuoto

sito web federale

Il Campionato Italiano Assoluto 2020 è in programma dal 17 al 21 Marzo 2020.

Gli Assoluti rappresentano per gli atleti italiani la possibilità di qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Dopo l’interruzione delle manifestazioni per l’emergenza coronavirus, la Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato una circolare. In essa si specificano i termini per le iscrizioni degli atleti.

A partire da domani, 29 Febbraio 2020, sarà aperto il sistema di iscrizione on line. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 3 Marzo 2020.

Saranno però ritenuti validi i tempi conseguiti entro l’8 Marzo.

In data 24 Febbraio, la Federazione Italiana Nuoto ha sospeso tutte le manifestazioni fino al giorno 01 Marzo incluso. Il primo Marzo era anche il temine ultimo per conseguire i tempi limite. Per questo motivo viene data la possibilità di nuotare il tempo fino all’8 Marzo.

LA CIRCOLARE

Di seguito il testo della circolare con le disposizioni in merito al conseguimento dei tempi limite. E’ possibile scaricare il PDF qui

Si comunica che da sabato 29 febbraio fino a martedì 3 marzo sarà aperto il sistema di iscrizione online per consentire l’iscrizione al Campionato Italiano Assoluto 2020 di tutti gli atleti già in possesso dei limiti o dei requisiti richiesti al 23 febbraio 2020.

Considerato, inoltre, che a seguito della sospensione decretata dalla FIN di tutte le manifestazioni agonistiche di nuoto fino al primo marzo, data che coincideva con la conclusione del periodo stabilito per il conseguimento dei tempi limite per il Campionato Italiano Assoluto 2020, nel caso la situazione si normalizzi e cada il divieto di disputa delle manifestazioni, saranno ritenuti validi per l’ammissione alla citata manifestazione anche i tempi conseguiti entro l’8 marzo 2020 in gare federali da nuotatori che non siano già stati iscritti entro il 3 marzo.

Per questi ultimi, a partire dal mattino del 10 marzo le società interessate potranno ottenere l’iscrizione al Campionato Assoluto utilizzando il sistema di segnalazione online per comunicare i tempi limite conseguiti. In ogni caso, al fine di agevolare l’acquisizione delle nuove iscrizioni, non devono essere segnalate prestazioni di nuotatori migliorative di quelle già registrate entro il 3 marzo.