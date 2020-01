Nuoto: Gli Appuntamenti Del 2020 Che Porteranno Alle Olimpiadi Di Tokyo

Il 2020 rappresenterà un anno iconico nella storia del nuoto.

Sarà l’anno della celebrazione dei Giochi Olimpiaci di Tokyo. Anche chi è amante della numerologia sa che la successione del numero 20 porta con sé buoni auspici.

Per noi appassionati di nuoto sarà un anno ricco di appuntamenti da godersi in giro per il mondo o comodamente dal divano di casa.

Prendete dunque la vostra nuova agenda 2020 ed iniziate a segnare queste date su di essa:

MEETING DEL TITANO

15/16 Febbraio 2020

San Marino

Vasca Lunga (50 metri)

X TROFEO CITTA’ DI MILANO

28/29 Febbraio 2020

Milano

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

*valevole per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020*

17/21 Marzo 2020

Riccione – Stadio del nuoto

CAMPIONATO EUROPEO VASCA LUNGA

*valevole per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020*

11/17 Maggio 2020

Budapest, Ungheria – Duna Arena

CRITERI DI QUALIFICAZIONE EUROPEI BUDAPEST

Acquisiscono la qualificazione gli atleti che ai Campionati Assoluti (Riccione 17/21 Marzo 2020) risulteranno: vincitori delle Finali A individuali

classificati nelle Finali A individuali con tempi pari o inferiori a quelli della successiva tabella, fino a un massimo di tre nelle gare olimpiche e di due in quelle non olimpiche:

INTERNAZIONALI D’ITALIA – TROFEO SETTECOLLI

*valevole per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020*

26/28 Giugno 2020

Roma – Piscine del Foro Italico

CAMPIONATO EUROPEO JUNIOR

8/12 Luglio 2020

Aberdeen (GBR)

TEMPI LIMITE

OLIMPIADI DI TOKYO 2020

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Come precisato nel Regolamento consultabile qui, acquisiscono il diritto alla convocazione gli atleti per le gare in cui avranno maturato uno dei titoli di seguito indicati:

Atleti che nel corso del Campionato Italiano Open in vasca lunga (12-14 dicembre 2019) conseguiranno a livello individuale tempi migliori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella: *il tempo limite dei 1500 metri stile libero femminili è stato modificato in 16:00.0 2. gli atleti che nel corso del Campionato Italiano Assoluto (17-21 marzo 2020) conseguiranno tempi migliori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella:

DATE DI SCADENZA PER IL CONSEGUIMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE