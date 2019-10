Criteria Nazionali Giovanili 2020: I Tempi Limite Di Tutte Le Categorie

Come previsto dal Regolamento:

Le liste degli atleti ammessi, in ciascuna gara, saranno formate esclusivamente dalle graduatorie stagionali dei tempi ottenuti in vasca da 25 metri, stilate per anno di nascita nelle categorie “Ragazzi” e “Juniores” e per categoria nei “Cadetti”, con prestazioni ottenute nel periodo indicato nelle competizioni presenti nel Calendario Generale e all’estero, a condizione che la partecipazione sia stata preventivamente richiesta al Settore Nuoto e da questo autorizzata, a condizione che il cronometraggio sia automatico e l’acquisizione dei tempi sia conforme alla normativa prevista per il loro inserimento nelle Graduatorie Nazionali.

Per le modalità di iscrizione, programma e svolgimento delle gare, si rimanda al Regolamento Federale.

Il Regolamento è disponibile sul sito web della Federazione Italiana Nuoto e direttamente al seguente link