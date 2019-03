E’ Il Vostro Momento. Occhi Fieri, Sguardo Dritto. Godetevi I Criteria

Di Valentina Lucconi

Ogni volta è una emozione nuova.

Ogni volta è una sensazione diversa perché diversa sei tu.

Non ci sono situazioni facili da gestire, ci sono solo momenti da vivere.

Ed adesso è il tuo di momento.

Tu, una matricola alla prima volta in questi Criteria giovanili.

Ti trovi davanti un mondo nuovo, pieno di sguardi agguerriti, corsie piene di atlete grandi e forgiate nel carattere e tu sei lì a chiedere permesso, per provare a trovare il tuo spazio in corsia.

Non avere paura.

Se sei qui un motivo c’è. Te lo sei guadagnato. Hai lottato e ci sei arrivata.

Il nuoto non ti regala nulla.

Quindi ricorda: meriti ciò che vali, perché vali ciò dimostri.

Contrapposta alla Matricola, ci sei tu : LA PROMESSA.

Giovane dai risultati ormai convincenti.

Per te i Criteria sono una tappa di passaggio, verso il mondo dei grandi che ti aspetta.

Ricordati che sei l’esempio per le nuove atlete che ti lasciano passare in vasca in segno di rispetto e tu, per rispetto del talento che hai, devi dimostrare la tua forza.

Eppure c’è un mondo dietro ai vostri visi.

Diversi ma uguali solo nella agitazione.

Agitate per motivi diversi, ma forti e determinate per farvi sentire.

Oltre alle Matricole e alle PROMESSE, ci sei tu. La SORPRESA.

Che tu sia di ritorno da un momento difficile, che tu sia la outsider che nessuno si aspetta, solo tu e chi ti sta intorno sa quello che vali.

Occhi fieri, busto eretto e sguardo fisso.

Concentrata e con il fiato corto. E’ adesso il momento.

Sii fiera e sicura di quello che hai costruito. Il tuo è un percorso, perciò non arrestare la corsa.

Esperienze, sicurezze, timori e cuore che batte. In questo siete tutte uguali e non diverse.

Tu non hai niente di meno delle altre e finché hai una corsia, hai una possibilità.

Ed ogni volta che sei qui, tra le migliori di Italia io non vedo problemi, ma solo opportunità.

Coglila.

Prenditi il tuo momento; per ritornare, per consolidarti, per gridare al mondo “IO CI SONO” ed ora dovete fare il conti anche con me.

I Criteria sono il trampolino di lancio per tutte voi.

Ricordatevi solo che non valete meno di nessun’altra.

Alle vostre lacrime di fatica, ai vostri sacrifici durante gli allenamenti, alla vostra resilienza nei momenti difficili e alle persone che lavorano con voi quotidianamente dico grazie.

Grazie perché con tutto questo bagaglio di esperienze so che renderete questi Criteria unici e rari.

Godetevi lo spettacolo, che domani iniziano le danze.