Caeleb Dressel Record Del Mondo 100 Misti 49.88 Primo Uomo sub 50”

Caeleb Dressel non ci ha concesso il tempo di raccontarvi del suo record americano nei 100 metri stile libero che ci ha regalato il Record del Mondo nei 100 metri misti.

Appena pochi minuti dopo i 100 stile, Dressel si è tuffato in acqua per i 100 misti.

Con il tempo di 49.88 diventa il primo uomo nella storia del nuoto a nuotare la gara in meno di 50 secondi.

Il record del mondo precedente apparteneva a Vladimir Morozov e lo aveva stabilito in 50.26 per la prima volta durante la tappa di Eindhoven della Coppa del Mondo del 2018. Poche settimane dopo, nella tappa successiva di Tokyo, era riuscito ad eguagliarlo.

Oggi Dressel ha abbattuto un altro muro, quello dei 50 secondi, firmando un’altra pagina di storia.

All-Time Performers, Men’s 100 IM

Dal nostro recap live

100 MISTI MASCHILI

Record del Mondo.

Caeleb Dressel ha di fatto concluso la sua spaventosa progressione nei 100 misti in questa ISL 2020. Arriva il primato mondiale sgretolando quanto fatto da Vladimir Morozov nel 2018 (50.26). Per la prima volta nella storia il primo numero sul cronometro è un 4. 49.88 che non lascia nemmeno le briciole agli avversari. Dressel conquista 30 punti facendo jackpot su 7 avversari, si salva solo il compagno di squadra Cieslak in 51.14.