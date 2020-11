Caeleb Dressel Abbassa Il Record Americano 100 Stile Libero 45.20

Caeleb Dressel ha siglato il nuovo Record Americano nei 100 metri stile libero maschili durante il secondo giorno della seconda semifinale ISL con il tempo di 45.20.

Dressel ha limato due centesimi di secondo dal suo precedente record di 45,22, stabilito durante la finale della scorsa stagione a Las Vegas. Prima di allora, aveva stabilito il record con 45,62 ai Campionati del Mondo in vasca corta del 2018.

Il ventiquattrenne americano rimane il quinto performer di tutti i tempi.

In realtà, l’americano più veloce della storia è Nathan Adrian, con il tempo di 45,08 registrato al Duel in the Pool nel 2009. USA Swimming non ha riconosciuto quel tempo come record americano poichè stabilito durante l’era dei “super costumoni”

All-Time Performers, Men’s 100 Freestyle (SCM)

RANK SWIMMER TIME YEAR 1 Amaury Leveaux (FRA) 44.94 2008 2 Vladimir Morozov (RUS) 44.95 2018 3 Florent Manaudou (FRA) 45.04 2013 4 Nathan Adrian (USA) 45.08 2009 5 Caeleb Dressel (USA) 45.20 2020

Dal nostro recap

100 STILE LIBERO MASCHILI

Caeleb Dressel dimostra di aver posizionato il mirino sullo storico record mondiale dei 100 stile maschili e nuota 45.20 con una gara in leggera progressione (21.86 al passaggio) che vale anche il nuovo primato americano. Dietro di lui il compagno di squadra Justin Ress con 46.32 e Maxime Rooney per gli LA Current.