Blume Critica Il Governo Danese:”Il Mio Fidanzato Proviene Dal Paese Sbagliato”

La campionessa olimpica in carica dei 50 stile libero ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale esprime il proprio disappunto nei confronti del governo danese. La questione poggia sulla decisione di aprire le frontiere ad alcuni paesi ma non ad altri.

Blume ha postato il suo appello sotto ad alcune foto che la ritraggono con il fidanzato, il velocista francese Florent Manaudou. La coppia, che solitamente si allena in Turchia con il resto del Team Energy Standard è ora a Marsiglia. La squadra si è allontanata dal Centro di preparazione di Antalya lo scorso marzo.

Pernille lascia intendere nel suo comunicato che si sente costretta a non tornare nel proprio paese. Questo perché altrimenti il suo compagno non potrebbe stare con lei essendo lui proveniente da una nazione che non è autorizzata a valicare i confini danesi.

Le parole della campionessa di rivolgono direttamente a Mette Frederiksen, capo di Governo del Regno di Danimarca.

Traduzione del testo pubblicato da Pernille Blume in lingua danese:

“Gentile @mette,

Spero sinceramente che tu veda il mio messaggio.

Grazie per esserti presa cura della Danimarca e grazie per aver fatto un grande sforzo nella lotta contro il coronavirus. So che deve essere stato un momento difficile per te. Potrebbe essere ancora più difficile ora che la riapertura è in corso e che molte decisioni devono essere prese e in più fasi.

Ti scrivo perché c’è qualcosa in questa riapertura che non ha senso per molti di noi danesi.

Siamo in molti ad avere amanti / partner / figli / coniugi ecc. all’estero. Alcuni di noi non vedono i nostri partner da 3 mesi o più.

Non vedevamo l’ora che arrivasse il 15 giugno, quando si prospettava finalmente il ricongiungimento con le persone amate. Ma invece è stato deciso che non sarà possibile per noi fino all’ultimo giorno di agosto. Vale a dire il 31.

Non capisco.

Tu e il governo siete nervosi all’idea che gli stranieri / turisti che vengono in Danimarca possano aumentare i contagi nel paese. Lo capisco bene in linea di principio. Ma quando apri paesi come Norvegia, Germania e Islanda, non ha senso. Non possono anche loro rappresentare un rischio di contagio?

Per me come danese, è con un cuore piangente che devo dire alla mio adorato ragazzo che non può tornare a casa con me, perché in Danimarca non consideriamo i partner come parte di noi. Devo anche pensare che se fosse stato dalla Germania e non avrebbe comunque nulla a che fare con la Danimarca. Ma non ci sarebbero stati problemi.

Siamo in molti a non capire nulla. Se tu e il disegno di legge siete positivi sull’apertura del confine ad alcuni paesi in modo che possano entrare migliaia di turisti, perché non aprire alle stessa opportunità a noi con partner dall’estero?

(..)

Non c’è differenza nel rischio di contagio se il mio ragazzo ha il suo nome sulla mia casella di posta o se un pezzo di carta dice che siamo sposati. Il coronavirus non si preoccupa della burocrazia.

Spero che tu capisca la mia frustrazione e che provi a metterti nella mia situazione e in quella di molti altri danesi che hanno i loro cari che vengono dal paese ” sbagliato”. Sono sicura che la stessa privazione dai tuoi cari per 6 mesi spezzere anche il tuo cuore. Sogno e spero che tu e il governo rivedrete presto presto le regole di accesso in modo da poter rivedere i nostri amati. Grazie in anticipo da parte mia e di molti danesi speranzosi.

Cordiali saluti. Pernille Blume”