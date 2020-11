Benedetta Pilato Record Del Mondo Jr 50 Rana Il Video Della Gara

Benedetta Pilato durante il primo giorno di semifinali della International Swimming League ha stabilito il Record del Mondo Juniores nei 50 metri rana femminili.

Per chi si è perso la diretta, può gustarsi il video della gara straordinaria messa in atto dalla talentuosa ranista azzurra.

50 METRI RANA DONNE

Benedetta Pilato in questa semifinale si trova la detentrice del record del mondo in vasca corta Alia Atkinson. Pilato, componente di Energy Standard, ha inaugurato la sua prima stagione alla International Swimming League stabilendo il Record Italiano in questa distanza e diventando la prima donna della storia a nuotare i 50 metri in vasca corta in meno di 29 secondi.

Record Italiano.

Benedetta Pilato con il tempo di 28.86 va a stabilire il nuovo Record Italiano sulla distanza, migliorando il record stabilito durante il match n. 1 di questa edizione della ISL.

Ad Ottobre Benedetta nuotò le due vasche a rana toccando la piastra in 28.97 stabilendo anche il nuovo Record Mondiale Junior.

Questa mattina migliora entrambi i primati e si posiziona insieme a Lilly King al primo posto anche nella classifica dell campionato.

Anche nella classifica all time condivide la quarta posizione con la campionessa olimpica Lilly King