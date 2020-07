Anastasiya Shkurdai Sigla Un Altro Record Personale-59,08 Nei 100 Dorso

OPEN BIELORUSSIA 2020

Anastasiya Shkurdai si è fatta trovare in gran forma all’appuntamento con gli Open della sua nazione, la Bielorussia.

Già dal primo giorno di gare ha iniziato ad abbassare tutti i suoi primati personali. In ordine cronologico:

Durante il terzo giorno si è cimentata nei 100 metri dorso. Prima degli Open a Brest, il primato personale della Shkurdai era di 1:00.59, nuotato in questa stessa manifestazione, nel 2019. Quest’anno ha chiuso le batterie di qualifica con il tempo di 1:00.85, entrando in finale con il tempo migliore. In finale ha chiuso la gara in 59.08, realizzando un altro record personale. In un solo anno ha limato quasi 2 secondi dal suo personale.

Anche se il tempo è notevole, il record mondiale juniores è ancora lontano, ad oggi appartenne all’americana Regan Smith. La Smith Ai Campionati del Mondo FINA del 2019 ha sbalordito il mondo siglando il world record in 57.57.

Altri Risultati

Il detentore del record nazionale Yauen Tsurkin dopo aver conquistato i 100 stile libero, fa suoi anche i 100 farfalla. Ieri, nelle finali, ha nuotato il tempo di 51,73 arrivando a soli 29 centesimi dal suo record nazionale stabilito 5 anni fa.

Ilya Shymanovich, dopo aver vinto i 50 eri rana, non ha gareggiato nei 100 metri.

In origine, il Bielorussia Open era stato fissato a Maggio. E’ stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus, ma, la Bielorussia è uno dei pochi paesi europei ad aver adottato misure poco restrittive. In linea generale, la vita “normale” è continuata senza grandi cambiamenti. Ci sono state restrizioni per i viaggi da e per l’estero, ma i centri di allenamento sono rimasti aperti.

I dati riferiti dei contagi sono 65.411 casi accertati di COVID-19. I decessi sono 468.