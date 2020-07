Open Bielorussia: Record Per Shkurdai Nei 50 Dorso E Shamshuryn Nei 200Fa

OPEN BIELORUSSIA 2020

Martedì 14 – Sabato 18 Luglio 2020

Brest Regional Olympic Aquatic Center

50m (LCM)

Start List

Day 1

Nelle finali del primo I giorno degli Open di Bielorussia, la giovane Anastasiya Shkurdai ha migliorato il suo primato personale di 63 centesimi nei 100 metri stile libero. Con un passaggio a 26.44 ed ritorno a 27.90, ha chiuso in 54.34.

Per quanto veloce sia stato il tempo della Shkurdai, il record nazionale è ancora lontano. Alle olimpiadi di Londra, la connazionale Aliaksandra Herasimenia lo stabilì con il tempo di 53,38.

SHKURDAI RECORD JUNIOR 50 DORSO

Anastasiya Shkurdai è tornata protagonista anche del secondo giorno. Nelle batterie dei 50 metri dorso ha fissato il nuovo record nazionale Juniores con il tempo di 28.43. Nelle semifinali si è ulteriormente migliorata chiudendo in 28.34. In finale ha conquistato l’oro, anche se non è riuscita ad abbassare ulteriormente il primato, toccando a piastra in 28.38.

Passando alle gare maschili, il velocista Yauhen Tsurkin, si è aggiudicato i 100 metri stile libero con il tempo di 49.63, davanti a Artsiom Machekin. Tsurkin detiene il record nazionale in questa gara con il tempo di 48.90 nuotato nel 2015.

Record nazionale siglato nei 200 metri farfalla per Ivan Shamshuryn. Il 18enne deteneva già il primato bielorusso con il tempo di 2:00.10 nuotato durante le qualifiche dei Campionati del Mondo Juniores del 2019.

Stasera, con i passaggi di 57.20/1:02.85, Shamshuryn ha tagliato 5 centesimi di secondo dal suo precedente record finendo la gara in 2:00.05.

Il Bielorussia Open era stato fissato a Maggio. E’ stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus, ma, la Bielorussia è uno dei pochi paesi europei ad aver adottato misure poco restrittive. In linea generale, la vita “normale” è continuata senza grandi. Ci sono state restrizioni per i viaggi da e per l’estero, ma i centri di allenamento sono rimasti aperti.

I dati riferiti dei contagi sono 65.411 casi accertati di COVID-19. I decessi sono 468.