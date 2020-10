Anastasia Gorbenko bate otro récord europeo juvenil en la ISL

Anastasia Gorbenko, con tan solo 17 años, se está convirtiendo en una nadadora legendaria para su país, Israel.

A ese lugar de privilegio siguió ascendiendo este sábado, cuando rompió otro récord israelí en la apertura del relevo 4×100 libre de su equipo LA Current. Gorbenko nadó en 52.36, el primer tramo más rápido de la prueba, y batió así el récord nacional absoluto.

Además, esta marca también establece un nuevo récord europeo juvenil, al superar los 52.60 alcanzados previamente en la competencia individual de 100 metros libre.

El antiguo récord de 52.71 fue alcanzado la semana pasada por su compañera de equipo en LA Current, Andi Murez, que también acumula grandes actuaciones. De hecho, esta semana nadó el segundo tramo del relevo con un parcial de 51.97.

ANASTASIA GORBENKO ANDI MUREZ Nuevo Récord de Israel Anterior Récord de Israel 50 libre 25.18 25.51 100 libre 27.18 27.20 Tiempo total 52.36 52.71

Fue la velocidad de inicio de Anastasia Gorbenko lo que marcó la diferencia para ella este sábado. Su resistencia posterior para el cierre de su relevo también fue importante, pero los primeros 50 metros la vieron 3 décimas más rápida en la comparación de los dos parciales.

Este resultado evidencia un cambio de estrategia para Gorbenko. Por ejemplo, la temporada pasada, en su mejor tiempo anterior de 52.87, el primer parcial había sido de 25,57. Incluso la semana pasada, en un comienzo veloz también, nadó en 25.01 sus primeros 50 metros.

En 3 días de competencia, sobre los dos encuentros de esta temporada de la ISL, Gorbenko ya ha batido 4 récords israelíes y 2 récords juveniles europeos:

100 libre – 52.36 (Récord de Israel y Récord Europeo Juvenil)

100 combinado – 58.21 (Récord de Israel)

200 combinado – 2:06.46 (Récord de Israel y Récord Europeo Juvenil)

400 combinado – 4:35.05 (Récord de Israel)

En total, Anastasia Gorbenko posee la impactante cifra de 16 Récords nacionales para Israel: 5 en pruebas individuales de piscina larga, 4 en relevos de la misma pileta olímpica, y otros 7 individuales en piscina corta.