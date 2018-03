10 Trainer Stereotypen – erkennst du deinen Trainer wieder?

Indian River Extends Lead at NJCAA Championships Day 2 After two days of competition, Indian River’s women lead the meet by 303 points, while the men lead by 354.5.

Tre Errori Alimentari che i Nuotatori Commettono il Giorno della Gara Hai dedicato ore della tua vita in allenamento per perfezionare la tua tecnica. Ti sei allenato duramente per tutta la…

2017 W. NCAA Picks: Manuel Closing In On 100 Free Trifecta Defending champ Simone Manuel will look to go 3-for-3 in the 100 free at her final NCAA Championships.