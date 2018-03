Hai dedicato ore della tua vita in allenamento per perfezionare la tua tecnica.

Ti sei allenato duramente per tutta la stagione. Probabilmente sei rimasto in piscina quando tutti gli altri entravano negli spogliatoi per provare la gara.

Ti senti pronto, ma prima di partire, ci sono tre errori comuni che i nuotatori fanno proprio il giorno della gara.

Non lasciare che questi errori mettano a repentaglio la tua performance nel grande giorno!

ERRORE UNO: SPERIMENTARE IL GIORNO PRIMA DELLA GARA

Essere un nuotatore di alto livello richiede il rispetto della tua routine e mantenere costanti la tua dieta sana, i pasti regolari e i livelli di idratazione. Se devi modificare uno di questi fattori, fallo all’inizio della stagione. Pochi giorni prima della gara non è un buon momento per sperimentare.

Non caricare carboidrati la sera prima di una grande gara. Dare al tuo corpo più carboidrati di quanti ne possa elaborare può influire sulla tua digestione. Digerendo male non ti sentirai riposato ed al meglio per gareggiare il giorno dopo. Questo non solo può essere negativo sul lato fisico, ma anche mentale. Piuttosto opta per una cena equilibrata che ha la giusta quantità di carboidrati, proteine, vitamine e minerali.

Vacci piano con verdure acide come i pomodori, perché potrebbero farti venire la nausea. Aggiungere uno spuntino leggero poche ore prima di andare a letto può aiutare a garantire che i tuoi muscoli abbiano abbastanza riserve di glicogeno per mantenere ottimali i livelli di energia. Un semplice yogurt mescolato con frutti di bosco e una manciata di muesli sono alcuni esempi di uno spuntino equilibrato prima di coricarsi.

Evitare di sperimentare cibi ricchi di fibre il giorno della gara o la sera prima.

Mentre la fibra è importante per la salute generale, non caricare di fibre il tuo corpo, specialmente se non sei abituato.

Piuttosto opta per piccole porzioni di frutta e verdura.

ERRORE DUE: NON FARE COLAZIONE

Ti prepari all’ultimo minuto ed hai i nervi a fior di pelle.

Queste sono le ragioni più diffuse per cui troppi nuotatori commettono il grosso errore di saltare la colazione. Fare colazione, a casa o in viaggio, fornisce un importante stimolo al metabolismo e, come dimostrano gli studi, aiuta a mantenere costanti livelli di zucchero nel sangue ed i livelli di energia. Rifornire l’organismo di carburante a metà giornata non sarà sufficiente a sopperire la mancanza della colazione.

Se gareggi al mattino, assicurati di fare una colazione leggera. Puoi invece scegliere una colazione più ricca quando gareggi solo nel pomeriggio. Puoi provare diverse colazioni nei giorni precedenti la tua gara per scoprire cosa funziona meglio per te. Alcune opzioni salutari e ricche di energia sono:

farina d’avena istantanea a base di latte scremato

pane tostato

cereali secchi

yogurt

frutta.

Se pensi di essere troppo nervoso per il cibo solido, potresti preparare un frullato con un po ‘di frutta e latte.

ERRORE TRE: NON PORTARE ABBASTANZA SPUNTINI

Gli spuntini sono una grande fonte di energia tra una gara e l’altra, ma spesso i nuotatori se ne dimenticano, o portano quelli sbagliati.

I migliori snack sono piccoli e solitamente contengono un mix di proteine ​​e carboidrati. La proteina è importante per mantenere i livelli di zucchero nel sangue e di energia stabili e tenere a bada la fame.

Gli spuntini sbagliati sono qualsiasi cosa con zuccheri raffinati come bibite zuccherate, caramelle e dessert. Cerca di evitarli il giorno della gara.

Evitare questi tre errori può aiutarti a mantenere la rotta per il successo ed a dare il massimo il giorno della gara.

