2025 Mare Nostrum – Barcelona Day 1 Finals Live Recap

2025 MARE NOSTRUM – Barcelona

The Mare Nostrum series has made its way to Barcelona for its second stop, and tonight the first half of medals for this stop are on the line. Swimmers such as Anastasia Gorbenko and Ilya Shymanovich will look to build on the successful campaigns they started earlier this week in Monaco. Others, like Swiss Olympic Medalist Noe Ponti will look to score their first hardware of the 2025 tour.

Men’s 800 Freestyle – Fastest Heat

World record: 7:32.12 – Zhang Lin (CHN), 2009

Mare Nostrum record: 7:48.19 – Henrik Christiansen (NOR), 2019

Barcelona record: 7:52.51 – Ryan Cochran (CAN), 2015

World Aquatics ‘A’ QT – 7:48.66

Overall Results

Women’s 50 Back Final

World record: 26.86 – Kaylee McKeown (AUS), 2023

Mare Nostrum record: 27.24 – Kylie Masse (CAN), 2024

Barcelona record: 27.37 – 27.24 – Kylie Masse (CAN), 2024

World Aquatics ‘A’ QT – 28.22

Men’s 50 Breast Final

World record: 25.95 – Adam Peaty (GBR), 2017

Mare Nostrum record: 26.33 – Felipe Lima (BRA), 2019

Barcelona record: 26.55 – Adam Peaty (GBR), 2019

World Aquatics ‘A’ QT – 27.33

Women’s 50 Fly Final

World record: 24.43 – Sarah Sjostrom (SWE), 2014

Mare Nostrum record: 24.76 – Sarah Sjostrom (SWE), 2017

Barcelona record: 24.76 – Sarah Sjostrom (SWE), 2017

World Aquatics ‘A’ QT – 26.23

Men’s 400 IM Final

World Record: 4:02.50 – Leon Marchand, France (2023)

Mare Nostrum Record: 4:07.96 – Laszlo Cseh, Hungary (2008)

Barcelona Record: 4:11.22 – Lazlo Cseh, Hungary (2011)

World Aquatics ‘A’ Cut: 4:17.48

Women’s 100 Free Final

World Record: 51.71 – Sarah Sjostrom, Sweden (2017)

Mare Nostrum Record: 52.08 – Sarah Sjostrom, Sweden (2017)

Barcelona Record: 52.28 – Sarah Sjostrom, Sweden (2017)

World Aquatics ‘A’ Cut: 54.25

Men’s 100 Back Final

World record: 51.60 – Thomas Ceccon (ITA), 2022

Mare Nostrum record: 53.00 – Ryosuke Irie (JPN), 2022

Barcelona record: 53.08 – Hugo Gonzalez (ESP), 2021

World Aquatics ‘A’ QT – 53.94

Women’s 100 Breast Final

World record: 1:04.13 – Lilly King (USA), 2017

Mare Nostrum record: 1:04.82 – Yuliya Efimova (RUS), 2017

Barcelona record: 1:05.21 – Ruta Meilutyte (LTU), 2013

World Aquatics ‘A’ QT – 1:06.87

Men’s 50 Free Final

World record: 20.91 – Cesar Cielo (BRA), 2009

Mare Nostrum record: 21.31 – Bruno Fratus (BRA), 2019

Barcelona record: 21.58 – Ben Proud (GBR), 2019

World Aquatics ‘A’ QT – 22.05

Women’s 200 Back Final

World record: 2:03.14 – Kaylee McKeown (AUS), 2023

Mare Nostrum record: 2:06.66 – Emily Seehbohm (AUS), 2017

Barcelona record: 2:07.30 – Emily Seehbohm (AUS), 2017

World Aquatics ‘A’ QT – 2:11.08

Men’s 200 Breast Final

World record: 2:05.48 – Qin Haiyang (CHN), 2023

Mare Nostrum record: 2:07.23 – Arno Kamminga (NED) – 2021

Barcelona record: 2:07.23 – Arno Kamminga (NED) – 2021

World Aquatics ‘A’ QT – 2:10.32

Women’s 200 Fly Final

World Record: 2:01.81 – Liu Zige, China (2009)

Mare Nostrum Record: 2:06.70 – Suzuka Hasegawa, Japan (2017)

Barcelona Record: 2:07.11 – Mireia Belmonte, Spain (2017)

World Aquatics ‘A’ Cut: 2:09.21

Men’s 100 Fly Final

World Record: 49.45 – Caeleb Dressel, United States (2021)

Mare Nostrum Record: 50.75 – Kristof Milak, Hungary (2024)

Barcelona Record: 50.95 – Kristof Milak, Hungary (2024)

World Aquatics ‘A’ Cut: 51.77

Women’s 200 IM Final

World Record: 2:06.12 – Katinka Hosszu, Hungary (2015)

Mare Nostrum Record: 2:08.49 – Katinka Hosszu, Hungary (2017)

Barcelona Record: 2:08.55 – Anastasia Gorbenko, Israel (2024)

World Aquatics ‘A’ Cut: 2:12.83

Men’s 200 Free Final

World Record: 1:42.00 – Paul Biedermann, Germany (2009)

Mare Nostrum Record: 1:44.74 – David Popovici, Romania (2024)

Barcelona Record: 1:44.74 – David Popovici, Romania (2024)

World Aquatics ‘A’ Cut: 1:46.70

Women’s 400 Free Final