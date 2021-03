2021 NCAA Division II Women’s Championships – GVSU Leads with 4 Qualifiers

2021 NCAA Division II Women’s Swimming and Diving Championships

The NCAA has named the 16 divers who will compete at the 2021 NCAA Division II Women’s Swimming and Diving Championships beginning tomorrow, Wednesday March 17.

Jolynn Harris – Colorado Mesa

Nicole Carlson – Grand Valley State

Allyson Schafer – Grand Valley State

Graycn Segard – Grand Valley State

Nicole Taormina – Grand Valley State

Elle Christie – Lindenwood

Katie Werkema – Lindenwood

Mandy Baird – Northern Michigan

Elizabeth Caird – Saginaw Valley State

Madison Brinkman – St. Cloud State

Alyssa Doherty – St. Cloud State

Mikaela Starr – UIndy

Mikaela Senkus – Wayne State (Michigan)

Kelsey DeJesus – West Florida

Jesstina Farrell – West Florida

Dani Reyes – West Florida

Grand Valley State qualified four divers for the NCAA championship meet, including Gracyn Segard who was the top scorer in both 1-meter and 3-meter diving. West Florida was the second-most prolific squad with three divers making the final cut. Lindenwood and St. Cloud State both put two divers in the meet.

Women’s 1m Championship

Rank Diver Final Score (6 Dives) 1 Gracyn Segard (GVSU) 283.00 2 Mikaela Starr (UIND) 261.50 3 Kelsey DeJesus (UWF) 250.75 4 Katie Werkema (LNWD) 250.15 5 Allyson Schafer (GVSU) 245.30 5 Elizabeth Caird (SVSU) 245.30 7 Madison Brinkman (STCL) 244.85 8 Jolynn Harris (MESA) 244.20 9 Mikaela Senkus (WSUM) 238.85 10 Elle Christie (LNWD) 235.15 11 Mandy Baird (NMU) 234.85 12 Ali Lange (MESA) 232.80 13 Jesstina Farrell (UWF) 232.70 14 Lilia Deoliveirapelaez (MCU) 232.50 15 Meredith Matchinsky (STCL) 230.70 16 Ayla Taylor (MANK) 230.50 17 Gillian Pratt (DSU) 224.25 18 Amanda Hurchalla (WSUM) 223.25 19 Daniela Reyes (UWF) 221.85 20 Nicole Carlson (GVSU) 220.40 21 Annaliesa Anderson (STCL) 219.10 22 Cassidy Wright (OBU) 219.00 23 Emily Bolt (DU) 216.50 24 Megan LaFollette (SVSU) 216.30 25 Taylor Terfehr (STCL) 215.30 26 Alyssa Doherty (STCL) 215.05 27 Michelle Mejia (UWF) 210.00 28 Regan Gubera (MCU) 208.80 29 Lexis Mirandette (DU) 208.25 30 Carissa Wooley (GVSU) 203.05 31 Nicole Taormina (GVSU) 200.75 32 Taylor Seilheimer (LNWD) 195.80 33 Natalya Skye Dahlke (MESA) 195.60 34 Kaylee Eakman (MESA) 189.95 35 Chloe Pearson (LNWD) 189.75 36 Lacey Mirandette (DU) 169.15 37 Jessica McEachern (GVSU) 160.90

Women 3m Championship