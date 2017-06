Lisa Graf schwimmt neuen deutschen Rekord über 200 Rücken

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Am letzten Tag der Deutschen Meisterschaften 2017 konnte Marco Koch mit seiner Vorlaufzeit von 2:10,68 über 200 m Brust unter der Vorlaufnorm bleiben, im Finale verpasste er die Norm, jedoch hat der Nominierungsausschuss durchaus Spielraum, den Weltmeister von 2015 mit nach Budapest zu nehmen. Wobei Koch aber nicht in einer schlechten Form starten möchte. Mehr wissen wir spätestens morgen früh. Seine Zeit von 2:08,86 ist die siebschnellste Zeit in diesem Jahr.

Und dann setzt Lisa Graf das Highlight des Tages bisher: Sie schwimmt neuen deutschen Rekord über 200 m Rücken in 2:07,63.

Über 100 m Schmetterling schwimmt Luca Nic Armbruster einen neuen Altersklassenrekord im Jahrgang 2001 in 53,31.

Die Ergebnisse der Finalläufe (Stand 15.23 Uhr)

Frauen 50 m Freistil, FINALE

Deutscher Rekord Britta Steffen, 23,73

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 24,82/24,53 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 25,18/25,05

Nina Kost ist die neue deutsche Meisterin in 25,21 Sekunden, im Vorlauf schwamm sie 25,20 Sekunden (neue PB) und sie ist schon nah dran an der U23 Norm.

Lane Place Name Club Time 4 1. Nina Kost SV Nikar Heidelberg 25.21 5 2. Anna Dietterle Wasserfreunde Spandau 04 25.25 6 3. Angelina Köhler W98 Hannover 25.48 2 4. Isabel Marie Gose Potsdamer SV 25.51 3 4. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 25.51 1 6. Jenny Lahl Berliner TSC 25.85 8 7. Jessica Felsner SC Aqua Köln 25.98 7 8. Karolin Kuhlmann SC Steinhagen-Amshausen 26.01

Männer 200 m Brust, FINALE

Deutscher Rekord Marco Koch 2:07,47

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:11,26/2:08,20 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:11,11/2:10,45

Marco Koch bleibt zwar mit 2:08,69 Minuten über der Normzeit, aber der Bundestrainer hat heute noch einmal betont, wie wichtig Marco für das Team ist. Wobei Marco auch gesagt hat, er wolle nicht in schlechter Form nach Budapest fahren.

Lane Place Name Club Time 4 1. Marco Koch DSW 1912 Darmstadt 2:08.69 29.48 | 1:02.21 | 1:34.94 | 2:08.69 5 2. Max Pilger SG Essen 2:10.53 29.62 | 1:03.27 | 1:36.89 | 2:10.53 3 3. Fabian Schwingenschlögl 1.FCN Schwimmen 2:11.39 29.94 | 1:03.87 | 1:37.49 | 2:11.39 7 4. Wassili Kuhn Potsdamer SV 2:15.01 31.24 | 1:05.70 | 1:41.22 | 2:15.01 6 5. Lennard Bremer UWA West Coast SC Perth 2:15.37 31.10 | 1:05.53 | 1:40.20 | 2:15.37 2 6. Ruben Reck W98 Hannover 2:15.41 30.45 | 1:03.87 | 1:38.77 | 2:15.41 8 7. Lucas Matzerath SG Frankfurt 2:16.31 31.49 | 1:06.89 | 1:41.94 | 2:16.31 1 8. Jan Delkeskamp SG Bayer 2:16.89 30.98 | 1:05.77 | 1:41.15 | 2:16.89

Frauen 200 m Rücken, FINALE

Deutscher Rekord Jenny Mensing, 2:08,30 Minuten

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:10,68/2:08,84 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:11,53/2:10,87

Und da ist der erste deutsche Rekord des heutigen Tages: Lisa Graf schwimmt ihn in 2:7,63 Minuten und bleibt so auch unter der Normzeit. Den zweiten Platz teilen sich Jenny Mensing und Sonnele Öztürk, die in 2:10,37 Minuten auch unter der U23 Norm bleibt, aber die Vorlaufnorm nicht geschafft hat.

Lane Place Name Club Time 5 1. Lisa Graf SG Neukölln Berlin 2:07.63 30.95 | 1:03.49 | 1:35.81 | 2:07.63 4 2. Jenny Mensing SC Wiesbaden 1911 2:10.37 30.80 | 1:03.68 | 1:37.06 | 2:10.37 6 2. Sonnele Öztürk Wasserfreunde Spandau 04 2:10.37 31.34 | 1:04.46 | 1:37.52 | 2:10.37 3 4. Nadine Laemmler SV Nikar Heidelberg 2:11.15 30.94 | 1:04.03 | 1:37.92 | 2:11.15 1 5. Maxine Wolters SG-Bille Hamburg 2:12.72 31.08 | 1:04.99 | 1:39.24 | 2:12.72 2 6. Selina Hocke SV Nikar Heidelberg 2:13.24 31.58 | 1:05.29 | 1:39.96 | 2:13.24 8 7. Laura Riedemann SV Halle / Saale 2:13.65 31.46 | 1:05.53 | 1:40.17 | 2:13.65 7 8. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 2:14.31 32.40 | 1:07.40 | 1:41.61 | 2:14.31

Männer 100 m Schmetterling, FINALE

Deutscher Rekord Steffen Deibler, 51,19

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 52,08/51,73

Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 52,29/52,03

Auch Marius Kusch blieb denkbar knapp über der Vorlaufnorm, er schlug nach 52,16 Sekunden an, gefordert waren 52,08. Im Finale schwimmt er neue persönliche Bestzeit in 51,83 Sekunden, auch wieder knapp über der geforderten Zeit.