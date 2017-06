Sieben Schwimmer haben die Normen für die WM 2017 bisher erfüllt

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Veranstaltungsseite

Programm

Startlisten

Ergebnisse

Longlist

Am letzten Tag der Deutschen Meisterschaften 2017 konnte Marco Koch mit seiner Vorlaufzeit von 2:10,68 über 200 m Brust unter der Vorlaufnorm bleiben, im Finale verpasste er die Norm, jedoch hat der Nominierungsausschuss durchaus Spielraum, den Weltmeister von 2015 mit nach Budapest zu nehmen. Wobei Koch aber nicht in einer schlechten Form starten möchte. Mehr wissen wir spätestens morgen früh. Seine Zeit von 2:08,86 ist die siebschnellste Zeit in diesem Jahr.

Und dann setzt Lisa Graf das Highlight des Tages bisher: Sie schwimmt neuen deutschen Rekord über 200 m Rücken in 2:07,63.

Über 100 m Schmetterling schwimmt Luca Nic Armbruster einen neuen Altersklassenrekord im Jahrgang 2001 in 53,31.

Die bisherigen Normknacker sind:

Poul Zellmann (400 m Freistil), Damian Wierling (50 m Freistil), Philip Heintz (200 m Lagen), Florian Welllbrock (1500 m Freistil), Franziska Hentke (200 m Schmetterling), Lisa Graf (200 m Rücken), Celine Rieder (800 m Freistil)

Der Nominierungsausschuss setzt sich noch heute Abend zusammen und gibt das Team für Budapest spätestens am Montag bekannt.

Die Ergebnisse der Finalläufe:

Frauen 50 m Freistil, FINALE

Deutscher Rekord Britta Steffen, 23,73

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 24,82/24,53 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 25,18/25,05

Nina Kost ist die neue deutsche Meisterin in 25,21 Sekunden, im Vorlauf schwamm sie 25,20 Sekunden (neue PB) und sie ist schon nah dran an der U23 Norm.

Lane Place Name Club Time 4 1. Nina Kost SV Nikar Heidelberg 25.21 5 2. Anna Dietterle Wasserfreunde Spandau 04 25.25 6 3. Angelina Köhler W98 Hannover 25.48 2 4. Isabel Marie Gose Potsdamer SV 25.51 3 4. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 25.51 1 6. Jenny Lahl Berliner TSC 25.85 8 7. Jessica Felsner SC Aqua Köln 25.98 7 8. Karolin Kuhlmann SC Steinhagen-Amshausen 26.01

Männer 200 m Brust, FINALE

Deutscher Rekord Marco Koch 2:07,47

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:11,26/2:08,20 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:11,11/2:10,45

Marco Koch bleibt zwar mit 2:08,69 Minuten über der Normzeit, aber der Bundestrainer hat heute noch einmal betont, wie wichtig Marco für das Team ist. Wobei Marco auch gesagt hat, er wolle nicht in schlechter Form nach Budapest fahren. Wobei die siebtschnellste Zeit in der Welt, ist das schlechte Form?

Lane Place Name Club Time 4 1. Marco Koch DSW 1912 Darmstadt 2:08.69 29.48 | 1:02.21 | 1:34.94 | 2:08.69 5 2. Max Pilger SG Essen 2:10.53 29.62 | 1:03.27 | 1:36.89 | 2:10.53 3 3. Fabian Schwingenschlögl 1.FCN Schwimmen 2:11.39 29.94 | 1:03.87 | 1:37.49 | 2:11.39 7 4. Wassili Kuhn Potsdamer SV 2:15.01 31.24 | 1:05.70 | 1:41.22 | 2:15.01 6 5. Lennard Bremer UWA West Coast SC Perth 2:15.37 31.10 | 1:05.53 | 1:40.20 | 2:15.37 2 6. Ruben Reck W98 Hannover 2:15.41 30.45 | 1:03.87 | 1:38.77 | 2:15.41 8 7. Lucas Matzerath SG Frankfurt 2:16.31 31.49 | 1:06.89 | 1:41.94 | 2:16.31 1 8. Jan Delkeskamp SG Bayer 2:16.89 30.98 | 1:05.77 | 1:41.15 | 2:16.89

Frauen 200 m Rücken, FINALE

Deutscher Rekord Jenny Mensing, 2:08,30 Minuten

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:10,68/2:08,84 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:11,53/2:10,87

Und da ist der erste deutsche Rekord des heutigen Tages: Lisa Graf schwimmt ihn in 2:7,63 Minuten und bleibt so auch unter der Normzeit. Den zweiten Platz teilen sich Jenny Mensing und Sonnele Öztürk, die in 2:10,37 Minuten auch unter der U23 Norm bleibt, aber die Vorlaufnorm nicht geschafft hat.

Lane Place Name Club Time 5 1. Lisa Graf SG Neukölln Berlin 2:07.63 30.95 | 1:03.49 | 1:35.81 | 2:07.63 4 2. Jenny Mensing SC Wiesbaden 1911 2:10.37 30.80 | 1:03.68 | 1:37.06 | 2:10.37 6 2. Sonnele Öztürk Wasserfreunde Spandau 04 2:10.37 31.34 | 1:04.46 | 1:37.52 | 2:10.37 3 4. Nadine Laemmler SV Nikar Heidelberg 2:11.15 30.94 | 1:04.03 | 1:37.92 | 2:11.15 1 5. Maxine Wolters SG-Bille Hamburg 2:12.72 31.08 | 1:04.99 | 1:39.24 | 2:12.72 2 6. Selina Hocke SV Nikar Heidelberg 2:13.24 31.58 | 1:05.29 | 1:39.96 | 2:13.24 8 7. Laura Riedemann SV Halle / Saale 2:13.65 31.46 | 1:05.53 | 1:40.17 | 2:13.65 7 8. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 2:14.31 32.40 | 1:07.40 | 1:41.61 | 2:14.31

Männer 100 m Schmetterling, FINALE

Deutscher Rekord Steffen Deibler, 51,19

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 52,08/51,73

Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 52,29/52,03

Auch Marius Kusch blieb denkbar knapp über der Vorlaufnorm, er schlug nach 52,16 Sekunden an, gefordert waren 52,08. Im Finale schwimmt er neue persönliche Bestzeit in 51,83 Sekunden, auch wieder knapp über der geforderten Zeit.

Lane Place Name Club Time 4 1. Marius Kusch SG Stadtwerke München 51.83 24.15 | 51.83 5 2. Alexander Kunert SV Gelnhausen 53.07 24.97 | 53.07 3 3. Luca Nik Armbruster SG Dortmund 53.31 24.77 | 53.31 1 4. Timo Zwiesigk Berliner TSC 53.41 25.19 | 53.41 2 5. Johannes Tesch SV Halle / Saale 53.55 25.28 | 53.55 7 6. Paulus Schön SC Chemnitz von 1892 53.58 25.06 | 53.58 6 7. David Thomasberger SV Halle / Saale 53.72 25.16 | 53.72 8 8. Kevin Wedel SG EWR Rheinhessen-Mainz 54.13 25.54 | 54.13

Frauen 100 m Schmetterling FINALE

Deutscher Rekord Alexandra Wenk, 57,70 Sekunden

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 57,51/58,15 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 58,19/58,48

0,03 Sekunden fehlten Aliena Schmidtke zur Vorlaufnorm. Im Finale siegt sie in 58,02 Sekunden, gefordert waren 57,51.

Lisa Höpink stellt eine neue persönliche Bestzeit in 59,61 Sekunden auf.

Lane Place Name Club Time 4 1. Aliena Schmidtke SC Magdeburg 58.02 27.04 | 58.02 5 2. Franziska Hentke SC Magdeburg 58.56 27.77 | 58.56 3 3. Lisa Höpink SG Essen 59.61 27.84 | 59.61 2 4. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 1:00.09 28.24 | 1:00.09 6 5. Maya Tobehn Berliner TSC 1:00.64 28.19 | 1:00.64 7 6. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 1:00.65 29.01 | 1:00.65 8 7. Jana Markgraf SG Bayer 1:01.53 28.93 | 1:01.53 1 8. Julia Mrozinski SGS Hamburg 1:01.96 28.57 | 1:01.96

Männer 200 m Freistil FINALE

Deutscher Rekord Paul Biedermann 1:42,00

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 1:47,15/1:46,23

Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 1:47,73/1:47,19

Poul Zellmann hat sich bereits über 400 m Freistil für die WM qualifiziert, über die 200 m schwimmt er in 1:48,11 die schnellste Zeit heute Morgen, in der U23 waren 1:47,73 gefordert.

Seine Endlauf- und Siegerzeit von 1:47,14 hätte für die U23 Norm im Finale gereicht. Im letzten Jahr wäre er mit dieser Zeit Vierter geworden, Paul Biedermann und Florian Vogel schwimmen nicht mehr und Christoph Fildebrandt startet im B-Finale. Da fehlen in einer möglichen Staffel doch die Leistungsträger, die in Rio auf den 6. Platz geschwommen sind.

Lane Place Name Club Time 4 1. Poul Zellmann SG Essen 1:47.14 25.36 | 52.77 | 1:20.26 | 1:47.14 5 2. Clemens Rapp Neckarsulmer Sport-Union 1:47.85 25.83 | 53.18 | 1:20.93 | 1:47.85 3 3. Philip Heintz SV Nikar Heidelberg 1:47.93 24.83 | 51.83 | 1:19.53 | 1:47.93 1 4. Jacob Heidtmann Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 1:48.22 25.48 | 52.76 | 1:20.85 | 1:48.22 2 5. Yannick Lebherz Potsdamer SV 1:48.75 24.98 | 52.33 | 1:20.67 | 1:48.75 8 6. Henning Mühlleitner SV Schwäbisch Gmünd 1:48.86 26.13 | 53.93 | 1:21.90 | 1:48.86 6 7. Fynn Minuth SG Bayer 1:48.98 25.73 | 53.44 | 1:21.42 | 1:48.98 7 8. Max Nowosad SG Stadtwerke München 1:49.21 26.11 | 54.15 | 1:22.03 | 1:49.21

Dies war das FINALERGEBNIS 2016 (Platz 1-6), die 4 x 200 m Staffel wurde 6. in Rio:

1. Paul Biedermann 1986 SV Halle / Saale 01:45,45

2. Florian Vogel 1994 1:46,44

3. Christoph Fildebrandt 1989 SSG Saar Max Ritter 01:47,06

4. Clemens Rapp 1989 Neckarsulmer Sport – Union 01:47,63

5. Poul Zellmann 1995 SG Essen 01:48,01

6. Jacob Heidtmann 1994 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 1:48,25

800 m Freistil, schnellster Zeitlauf

Deutscher Rekord Anke Möhring 8:19,53 Minuten

Qualifikationszeit offenen Klasse: 8:25,55

Qualifikationszeit U23: 8:38,56

Sarah Köhler bleibt mit einer Zeit von 8:29,97 über der Normzeit, aber Celine Rieder knackt die U23 Zeit in 8:33,03 Minuten.