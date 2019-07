16 Schwimmer/innen nehmen am EYOF in Baku teil

Insgesamt 120 deutsche Nachwuchssportler nehmen an der 15. Auflage des European Youth Olympic Festivals (EYOF) teil.

Vom 21. bis 27. Juli 2019 ist die Stadt Baku in Aserbaidschan der Gastgeber des Europäischen Olympischen Jugendfestivals. Dort treten Nachwuchsathlet*innen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in insgesamt zehn verschiedenen Sportarten an und können dabei erste olympische Erfahrungen sammeln. Hierfür hat der DOSB nun 120 Nachwuchsathlet*innen nominiert. Das Jugend Team Deutschland geht in Baku in den Sportarten Handball, Judo, Kunstturnen, Leichtathletik, Radsport Straße, Ringen, Schwimmen, Tennis sowie Volleyball an den Start. Neben den Athlet*innen sendet der DOSB auch 51 Betreuer*innen in die aserbaidschanische Hauptstadt. „Viele unserer Nachwuchsathlet*innen nehmen beim EYOF 2019 in Baku erstmals an einem internationalen Wettkampf teil. Sie sollen daher hauptsächlich erste olympische Luft schnuppern und wertvolle Erfahrungen sammeln“ sagt Katrin Werkmann, Chefin de Mission des deutschen Teams in Aserbaidschan, und lenkt damit den Fokus, wie auch schon bei den vergangenen EYOFs, weg vom Medaillenspiegel. „Wenn Athletinnen und Athleten aus unserem Team aber bei den Wettkämpfen um Medaillen mitkämpfen können, freuen wir uns natürlich darüber.“ Besonders hervor hebt Werkmann außerdem die Erfahrungen und Eindrücke, die sich den Athlet*innen auch abseits der Wettkämpfe bieten. „Das Zusammenleben im Athletendorf mit Teilnehmenden aus 48 anderen Ländern und die kulturellen Eindrücke Bakus werden sicher für viele ein Highlight und ein unvergessliches Erlebnis werden.“ (Quelle: DOSB)

16 Schwimmer/innen werden für Deutschland an den Start gehen, allesamt vielversprechende Talente. Einige von ihnen konnten sich in der laufenden Saison unter den TOP 10 in Deutschland platzieren wie z.B. Amelie Zachenhuber über 50 m Freistil in 25,83 (9.), Kellie Messel über 50 m Brust in 32,58 (8.), 100 m Brust in 1:10,05 (5.), 200 m Brust in 2:31,08 (8.). Lara Seifert schaffte es 2019 in der Bestenliste der offenen Klasse auf Platz 5 über 400 m Lagen in 4:52,82 Minuten. Lucie Mosdzien ist eine der Jüngsten, geboren im Jahrgang 2005, aber eine der Schnellsten über 200 m Rücken: Platz 6 in der aktuellen deutschen Bestenlisten in 2:14,44 Minuten und Platz 8 über 100 m Rücken in 1:02,99 Minten.

Bei den Männern sticht Silas Beth mit Top 10 Leistungen über 800 m Freistil in 8:11,83 (8.) und 1500 m Freistil in 15:40,85 (8.) hervor. Cedric Büssing liegt in der offenen Klasse auf einem achten Platz über 400 m Lagen (4:28,17).

In der europäischen Bestenliste gehören Amelie Zachenhuber, Kellie Messel, Lara Seifert, Lucie Mosdzien und Silas Beth zu den Schnellsten in ihren Jahrgängen.

Schwimmen (16 Athlet*innen – 8F/8M): Silas Beth (SG Bad Schwartau), Marlene Blanke (SG Neukölln), Cedric Büssing (SG Dortmund), Chiara Klein (Schwimm-Team Potsdam), Manuel Kohlschmid (SV Wacker Burghausen), Kirill Lammert (SC Delphin Lübeck), Leonie Märtens (SC Magdeburg), Kellie Messel (SG Mittelfranken), Lucie Mosdzien (SV Halle/Saale), Marc Nüter (VfL Sindelfingen), Louis Schubert (SSV Leutzsch), Lara Seifert (SC Chemnitz), Timo Sorgius (Wassersportfreunde Zweibrücken), Keanu Stief (SC Neustadt/Weinstraße), Celine Wolter (Dresdner SC), Amelie Zachenhuber (SC Prinz Eugen).