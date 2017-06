Efimova mit drittschnellster Zeit 100 m Brust in ewiger Bestenliste

Auch die Russin Yuliya Efimova konnte bei der Mare Nostrum Tour (Monaco, Barcelona, Canet-en-Roussillon) mit sehr schnellen Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Über 100 m Brust schwamm sie sich auf Platz 3 der ewigen Bestenliste in 1:04,82 Minuten. Dies ist ein neuer russischer Rekord.

Ebenfalls schwamm sie in Barcelona im Rahmen der Mare Nostrum Tour eine Weltjahresbestzeit in 2:19,83 Minuten über 200 m Brust, nur 0,72 Sekunden über dem Weltrekord von Rikke Pedersen (2:19,11). Efimova schwamm auf den ersten 100 m 1:09,40, auf der zweiten Teistrecke 1:10,43 Minuten. Efimova gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Silber über die 100 m und 200 m Brust. Auf das Duell zwischen ihr und Olympiasiegerin Lily King (USA) in Budapest darf man schon gespannt sein, wobei Lily King sich noch qualifizieren muss.