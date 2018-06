Youth Olympic Ke Liye Advait Page Hue Qualify

Advait Ne Sangvekar Ka Record Todkar Youth Olympic Ke Liye Kiya Qualify

Singapore National Championship Me Advait Ne India Me Number 1 Position Hasil Kiya, International Swimmer Advait Page Ne Shandaar Pradarshan Karte Hue Singapoere National Championship Me 800m Me 2nd Place And 1500m Freestyle Me 1st Place Hasil Kiya, Iske Sath Hi Advait Ne Youth Olympic Ke Liye Bhi Qualify Kar Liya Hai, Advait Ne 800m Freestyle Ko 8:10.22sec Ke Time Me Apni Race Complete Ki And 2nd Place Hasil Kiya And Ye Time India Swimmers Me Abtak Ka Best Time Hai.

Advait Ne 1500m Freestyle Me 1st Place Hasil Krne Ke Sath India Ka Best Time Bhi Kiya. Advait Ne 1500m Freestyle 15:25.98 Me Complete Ki And Iske Phle Chal Rhe India Ke Best Time Ko Lagbhag 20sec Se Todne Me Kamiyab Rhe.

