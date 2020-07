Youth Olympic Games A Dakar Del 2022 Rinviati Al 2026

Gli Youth Olympic Games (Giochi olimpici giovanili) del 2022 che si svolgeranno a Dakar, sono stati rinviati al 2026. L’annuncio è stato fatto dal presidente del CIO Thomas Bach. I Giochi del 2026 saranno la quarta edizione dell’evento estivo e il primo evento olimpico mai ospitato in Africa.

Di seguito l’annuncio del Comitato Esecutivo del CIO.

“Il rinvio di Dakar 2022 permette al CIO, ai Comitati Olimpici Nazionali (CNO) e alle Federazioni Internazionali (IF) di pianificare meglio le loro attività. Tutte sono state fortemente influenzate dal rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dai successivi rinvii dei grandi eventi sportivi internazionali e dalle conseguenze operative e finanziarie della crisi sanitaria globale”,

E continua:

“Il rinvio permette al Senegal di portare avanti gli eccellenti preparativi per i Giochi Olimpici Giovanili. I due leader hanno elogiato i progressi compiuti finora. Insieme hanno rinnovato la loro fiducia nel Presidente di Dakar 2022, Mamadou Diagna Ndiaye, membro del CIO in Senegal. Entrambi restano pienamente impegnati per il grande successo di questi Giochi Olimpici della Gioventù. Saranno il primo evento olimpico mai organizzato in Africa”.

La prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi si è svolta a Singapore nel 2010. Nel 2014 si è svolta a Nanchino, in Cina, e nel 2018 a Buenos Aires, in Argentina. Gangwon, Corea del Sud, è attualmente in programma di ospitare i Giochi Olimpici Invernali della Gioventù del 2024.

La Youth Olympic presenta atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Si svolgono ogni quattro anni. Nel 2018, quasi 4.000 partecipanti hanno gareggiato in 33 diversi sport, tra cui il nuoto.

