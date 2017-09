World School Games Me Mihir Ne Jeeta Silver Medal

Mihir Ambre Jo Maharashtra Ke Swimmer Hai Unhone World School Games Me India Ka Name Uncha Karte Hue 100m Butterfly Me Silver Medal Apne Name Kiya. Mihir Ambre Ka Dominating Swimming Stroke Butterfly Hai Or Mihir Ne National Or International Events Me Kafi Medals Apne Name Kiya Hai. 44th Junior Aquatic Championships Me Bhi Mihir Ne 100m Butterfly Event Me New National Record Ke Sath Gold Medal Apne Name Kiya Tha. Niche Mihir Ambre Ki 44th Junior National Championships Ki Performance Report Di Hui Hai.

Mihir Ne World School Games Me 100m Butterfly Ko 55.73 Me Complete Karte Hue Silver Medal Apne Name Kiya. Halaki 55.73 Mihir Ka Best Time Nahi Hai. Kyuki 44th Junior National Me Mihir Ne 100m Butterfly 55.65 Me Complete Kiya Hai Iske Alawa Hindustantimes Ke According Mihir Ne March 2017 Me Virdhwal Khade Ka 100m Butterfly Ka Record Jo Ki 55.95 Ka Tha Use 53.30 Karke Tod Diya Hai. Mihir Ne India Ka Name World School Games Me Uncha Kar Diya Hai Or Aab Mihir 9th Asian Age Group Ke Liye Rwana Ho Chuke Hai Jo Ki 8th Sept Se 11th Sept Tak Hone Wali Hai, 9th Asian Age Group Iss Baar Tashkent, Uzbekistan Me Ho Rhi Hai. Swimswam Team Unke Bright Future Ke Liye Kamna Karti Hai.

Mihir Ambre At 44th Glenmark Junior National Aquatic Championships-2017 Pune

Position Name Timings YOB Swimming Club / State Remarks Final Results – 100m – Freestyle 8 Mihir Ambre 00:55.46 2000 Maharashtra Silver

Final Results – 200m – Butterfly 3 Mihir Ambre 02:11.13 2000 Maharashtra Bronze Final Results – 50m – Freestyle 1 Mihir Ambre 00:24.41 2000 Maharashtra Gold