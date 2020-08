“Workout Na Kar Pana Ab Mentally Affect Karne Lga Hai” – Indian Swimming News

Indian Swimmers Ke Liye Ye Saal Mano Ek Dark Year Me Badal Gaya Hai, Indian Swimmers Jinhone Olympic B Qualification Hasil Kiya Hai Unki Bhi Ab Olympic Ke Liye Ummeed Tutne Lagi Hai. Ministry Of Home Affairs Ke Unlock Ke 3rd Phase Me Bhi Swimming Ko Puri Taraf Se Bahar Rakha Gaya Hai Matlb Ab Next Unlock Phase Ke Announcement Tak Koi Bhi Swimmer Pool Me Entry Nahi Le Sakta, Halaki Gyms Ko Open Kiya Gaya Hai Lekin Swimmers Ka Kahna Hai Ki Hme Jo Practice Chahiye Wo Gym Me Workout Krne Se Puri Nahi Ho Sakti.

Swimmers Ki Government Se Ye Mang Hai Ki Kamse Kam Unn Swimmers Ko Pool Me Allow Kiya Jaye Jo Olympic Ke Liye B Qualification Hasil Kar Chuke Hai. Gym Me Ek Time Me 20-30 Log Workout Karte Hai Jabki Jinhone Olympic B Qualification Hasil Kiya Hai Wo Iske Half Se Bhi Kam Hai Jo Puri Precautions Ke Sath Ek Pool Me Practice Kar Sakte Hai.

Pichle 4 Months Se Pool Me Na Jane Se Waise Bhi Indian Swimmers Ne Bahut Kuch Kho Diya Hai. India Ke Top Swimmers Ka Kahna Hai Ki Ab Agar Pool Open Hoga To Unko Apne Form Me Aane Me Bhi Kuch Months Ka Time Lgega Aisa Bilkul Nahi Hai Ki Ham Ek Session Practice Karne Se Wapas Apne 4 Month Phle Ke Form Me Aa Jayenge.

Swimmers Ka Kahna Hai Ki Ye Kafi Critical Time Chal Rha Hai Ab Hme Mental Pressure Bhi Jhelna Pad Rha Hai Kyuki Agar Ab Practice Krne Ko Nahi Mil Payi To Hmare Dreams Bilkul Tut Sakte Hai.

Srihari Nataraj Jinhone 100m Backstroke Me 54.69sec Ke Sath Olympic B Qualification Hasil Kiya Hai Unhone PTI Se Kaha Ki “Ham Pahle Hi Apni Performance Ko Lekar 1 Saal Piche Ja Chuke Hai Jisko Ham Olympic And Asian Games Me Dekh Sakenge.”

Kushagra Rawat, Jinhone Swimming Ke 3 Events Me 400m,800m,1500m Me Olympic Ke Liye B Qualification Hasil Kiya Hai Unka Bhi Ye Manna Hai Ki Training Na Kar Pane Se Ne Mentally Bhi Affect Karne Lga Hai.

“Pure World Me Swimming Pool Open Ho Chuke Hai, Swimmers Practice Karke Improve Kar Rhe Hai And Ham Abhi Bhi Pool Me Nahi Ja Sakte”

Lockdown Lagne Ki Wajah Se Sabhi Sai Centres Ko Close Kar Diya Gaya Tha Jisse Swimmers par Sabse Jyada Bura Asar Pada. Jaha Alag-Alag Disciplines Ke Other Centres Open Ho Gaya Hai To Wahi Swimming Akela Bacha Hai Jiske Training Centres Abhi Bhi Closed Hai.