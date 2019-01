WM Normen 2019: Übersicht, Vergleich deutsche Rekorde, Top 3 2018

Der Direktor Leistungssport im DSV hat die Qualifikationsnormen für das Saison Highlight, die Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju, auf den Punkt gebracht: “Mit den Nominierungskriterien bei den Männern und Frauen zu den Weltmeisterschaften 2019 wird weiterhin ein hoher Normanspruch formuliert. Inklusive der Staffelnormen ermöglichen sie uns, die DSV-Nationalmannschaft perspektivisch neu zu formieren, indem Athleten mit Medaillenpotenzial, Athleten mit Finalchancen und Athleten mit einer Entwicklungsperspektive für den Zyklus 2021 bis 2024 in die Nationalmannschaft integriert werden können“. Team Coach Hannes Vitense sagt dazu ergänzend: „Unsere Aufgabe ist es, die Nationalmannschaftsmitglieder an ihrem aktuellen Leistungsstand abzuholen. Unsere Athletinnen und Athleten trainieren Tag für Tag hart, und zwar nicht nur, um ausschließlich Qualifikationsnormen zu erreichen, sondern um beim internationalen Meisterschaftshöhepunkt ihre beste Leistung für Deutschland abzurufen“.

Es wird mit der neuen Normgestaltung ein Schwerpunkt auf den Übergangsbereich zwischen den Junioren-Meisterschaften bis hin zu Europa- und Weltmeisterschaften. In dem Entwicklungsbereich von Junioren-Meisterschaften zu Europa und Weltmeisterschaften soll den Bundeskaderathleten – bei einer erkennbaren Leistungsentwicklung – über die Teilnahme an Kurzbahn-Events (EM) sowie internationalen Top-Events, der Universiade und den Militärmeisterschaften internationale Einsätze auf dem Weg zu den Meisterschaftshöhepunkten wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele ermöglicht werden. Mit dieser Vorgehensweise wird die leistungssportliche Entwicklung auf Weltniveau in einem Zeitraum von zwei bis sechs Jahren nach dem Juniorenbereich ermöglicht. Somit besteht für einen großen Teil der Bundeskaderathleten sowie deren Trainer die Möglichkeit, sich für internationale Einsätze zu empfehlen.

Frauen dürfen bis zu einem Alter von 17, Männer bis zu einem Alter von 18 an Juniorenwettbewerben wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teilnehmen. Danach muss sich ein Schwimmer/-in bei den Senioren behaupten – in diesem jungen Alter nicht leicht. Da das Leistungspotential im Seniorenbereich in Deutschland in den letzten Jahren in so gut wie keinem Einzelwettbewerb eine Besetzung mit zwei Schwimmern/-innen bei den großen internationalen Wettbewerben erlaubte, ist es äußerst sinnvoll, hoffnungsvollem Nachwuchs eine Chance zu geben, Erfahrungen bei den Saison Highlights zu sammeln. Die war bei den vorherigen Normen zwar über spezielle Qualizeiten für den Nachwuchs möglich, nun haben die Verantwortlichen des Team Tokio 2020 sich aber weiteren Spielraum geschaffen.

Die neuen Richtlinien orientieren sich am Platz zwölf (im Vorlauf) der vorangegangenen drei Meisterschaften auf Weltniveau (Weltmeisterschaften und Olympische Spiele) sowie dem Mittelwert von Platz 16 der bereinigten Weltbestenliste der letzten drei Jahre unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wettbewerbsdichte in den verschiedenen Disziplinen. Durch die Normenanforderungen und einen klar definierten Nominierungszeitraum soll den leistungsstärksten Athleten eine am Weltmaßstab orientierte Steigerungsquote von der Qualifikation bis zum internationalen Meisterschaftshöhepunkt ermöglicht werden. Die Normen 2018 orientierten sich am 8. Platz im Vorlauf der Olympischen Spiele 2020 – so entstanden Zeiten, die in vielen Fällen unter den deutschen Rekorden lagen. Bei den neuen Normen müssen lediglich die Brustschwimmerinnen unter dem bestehenden deutschen Rekord bleiben: Über 100 m Brust liegt die Qualizeit bei 1:07,01 (DR 1:07,00) und 200 m Brust 2:24,90 (DR 2:25,00). Die Norm 2018 erwartete noch eine 2:22,87 über die 200 m Brust von den Damen.

Nachfolgend eine Übersicht der Normzeiten für die WM 2019 sowie die drei bzw. vier schnellsten Schwimmer/-innen 2018. Weiterhin wird das Geburtsjahr genannt sowie die Zugehörigkeit zu einem Bundeskader 2019.

Marco Koch hat bereits die Qualizeit für die WM 2019 geschafft. Der Nominierungszeitraum läuft vom 21.01.2019 – 30.04.2019.

Vergleich Nominierungsrichtlinien 2019 für WM – Aktuelle Deutsche Rekorde – Schnellste Schwimmer 2018 Frauen Deutscher Rekord Schnellsten drei Schwimmerinnen 2018 (vier bei Freistil-Staffel-Strecken) Strecke Männer Deutscher Rekord Schnellsten drei Schwimmer 2018 Normerfüller DSV-WM NORM 50 m Bahn DSV-WM NORM 50 m Bahn 0:24,75 0:23,73 Köhler, Angelina PK 0:25,42 Pietruschka, Marie PK 95 0:25,46 Dietterle, Anna 97 0:25,47 50m Freistil 0:21,95 0:21,81 Wierling, Damian OK 96 0:22,12 Oswald, Maximilian 94 0:22,67 Razeto, Stefano 86 S0:22,79 0:54,10 0:52,07 Bruhn, Annika 92 0:54,13 Foos, Reva 93 0:55,08 Roas, Johanna EK 93 0:55,29 Dietterle, Anna 0:55,35 100m Freistil 0:48,50 0:48,24 Wierling, Damian OK 96 0:48,60 Fildebrandt, Christopher 89 0:49,45 Varjasi, Peter PK 0:49,50 Salchow, Josha 99 0:49,73 1:57,20 1:55,68 Gose, Isabel OK 02 1:58,17 Foos, Reva OK 93 1:58,61 Bruhn, Annika OK 92 1:58,65 Pietruschka, Marie PK 95 1:58,83 200m Freistil 1:46,70 1:42,00 Heidtmann, Jacob OK 94 1:46,83 Wierling, Damian OK 96 1:47,47 Mühlleitner, Henning OK 97 1:47,80

Zobel, Marius PK 99 1:47,92 4:07,50 4:03,96 Köhler, Sarah OK 94 4:05,74 Gose, Isabel OK 02 4:11,01 Friedrich, Johanna 95 4:12,66 400m Freistil 3:46,40 3:46,40 Mühlleitner, Henning OK 97 3:46,98 Zellmann, Poul PK 95 3:47,14 Wellbrock, Florian OK 97 3:47,17 08:30,0 8:19,53 Köhler, Sarah OK 94 8:20,53 Beck, Leonie OK Freiwasser 97 8:31,28

Rieder, Celine PK 01 8:32,54 800m Freistil 7:45,60 Wellbrock, Florian OK 97 SC 7:45,60 Mühlleitner, Henning OK 97 7:51,73 Zellmann, Poul PK 95 7:54,09 16:23,00 15:57,85 Köhler, Sarah (OK) 94 15:57,85 Rieder, Celine PK 01 16:25,05 Boy,Lea PK Freiwasser 00 16:35,68 1500 m Freistil 14:59,00 14:36,15 Wellbrock, Florian OK 97 14:36,15 Straub, Ruwen PK 93 15:06,43 Meißner, Sören PK Freiwasser 90 15:12,68 1:07,00 1:07,01 Steiger, Jessica PK 92 1:07,75 Grimberg, Vanessa 93 1:08,36 Elendt, Anna PK 01 1:08,68 100m Brust 0:59,80 0:59,15 Schwingenschlögl, Fabian OK 91 0:59,83 vom Lehn, Christian PK 92 1:00,61 Imoudu, Melvin PK 99 1:00,66 2:24,90 2:25,00 Steiger, Jessica PK 92 2:25,79 Grimberg, Vanessa 93 2:26,16 Kroniger, Anna PK 00 2:27,96 200m Brust 2:09,90 2:09,90 Koch, Marco PK 90 2:08,97 Pilger, Max PK 96 2:10,43 Schwingenschlögl, Fabian OK 91 2:12,66 Marco Koch 2:09,69 1:00,00 0:59,77 Mensing, Jenny PK 86 1:00,13 Riedemann, Laura PK 98 1:00,28

Graf, Lisa 92 1:00,51 100m Rücken 0:53,70 0:52,27 Diener, Christian OK 93 0:53,92 Glania, Jan-Philip PK 88 0:54,24 Braunschweig, Ole 97 0:54,79 2:09,50 2:07,63 Graf, Lisa 92 2:08,23 Mensing, Jenny PK 86 2:08,92

Öztürk, Sonnele 98 4 2:12,62 200m Rücken 1:57,00 1:55,87 Diener, Christian OK 93 1:56,92 Wiesner, Andreas 94 1:59,77 Braunschweig, Ole 97 2:00,47 0:57,90 0:57,70 Schmidtke, Aliena 92 0:58,42 Wenk, Alexandra 95 0:58,89 Köhler, Angelina 00 0:59,39 100m Schmetterling 0:51,80 0:51,19 Heintz, Philip OK 91 0:51,65 Kusch, Marius OK 93 0:52,22 Friese, Eric PK 99 0:52,48 2:08,20 2:05,26 Hentke, Franziska OK 89 2:07,21 Wenk, Alexandra 95 2:11,72 Demler, Kathrin 96 2:12,23 200m Schmetterling 1:56,30 1:55,76 Klenz, Ramon PK 98 1:55,76 Thomasberger, David PK 96 1:56,46

Kunert, Alexander 96 1:57,42 2:11,90 2:11,33 Pietruschka, Marie PK 95 2:14,58 Wenk, Alexandra PK 95 2:14,60 Weidner, Franziska 96 2:15,95 200m Lagen 1:59,40 1:55,76 Heintz, Philip OK 91 1:56,67 Heidtmann, Jacob OK 94 2:01,46 Hintze, Johannes PK 99 2:01,47 4:38,40 4:36,13 Hentke, Franziska OK 89 4:43,46 Reinhold, Juliane 94 4:44,32 Hierath, Yara PK 01 4:45,75 400m Lagen 4:15,00 4:12,08 Hintze, Johannes 9PK 9 4:14,7 Heidtmann, Jacob OK 94 4:16,29 Klenz, Ramon PK 98 4:18,68 Kader: OK – Olympiakader, PK – Perspektivteam, EK – Ergänzungskader, NK – Nachwuchskader

Nominierungsrichtlinien 2019 – hier auf der DSV Seite