WM Nominierungzeitraum bis 12. Mai: Noch Startplätze frei

Die Nominierungsmöglichkeiten für die Weltmeisterschaften im Juli in Gwangju gehen in die zweite Runde. In den DSV (Deutscher Schwimmverband) Nominierungsrichtlinien heißt es: “Bei weiteren freien Startplätzen können Athleten, die die DSV- Normanforderung [Ziffer 4.1.8, (Tabelle 1)] bis einschließlich zum Zeitpunkt des 12.05.2019 erfüllt haben gemäß Ziffer 2.2. (3) nachrangig nominiert werden. Die Teilnahme am vorbereitenden Trainingslager zur WM 2019 [Ziffer 4.1.2 (2)] ist ebenso verpflichtend, wie die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften vom 01. – 04.08.2019 in Berlin. Ziffer [4.1.2 (3)].

Nachrangig heißt, dass die Schwimmer, die bis zum 30.04. die Qualifikationszeiten bereits erreicht haben, ihren Startplatz sicher haben. Zwei Startplätze gibt es in Einzelwettbewerben. Bereits zwei Athleten haben sich bei den Frauen über 800 m Freistil (Sarah Köhler und Leonie Beck), 1500 m Freistil (Sarah Köhler und Lea Boy) und bei den Männern über 1500 m Freistil (Florian Wellbrock und Ruwen Straub) und 200 m Brust (Marco Koch und Max Pilger) qualifiziert. Der Nominierungszeitraum für die Staffeln ist geschlossen.

Bis zum 12. Mai finden in Deutschland noch die Nord- und Süddeutschen Meisterschaften statt und als absolut letzte Chance die German Open am 10. bis 12. Mai in Essen. Diese Wettkämpfe sind von der FINA anerkannt.

Die Norddeutschen Meisterschaften finden vom 3. bis 5.5. in Magdeburg statt, mit dabei sind unter anderem Johanna Roas, Christian Diener und Alexandra Wenk.

In Freiburg werden zeitgleich die Süddeutschen Meisterschaften ausgetragen, dort werden u.a. Marco Koch und Jenny Mensing starten.

Die Liste enthält die Saisonbestzeiten, Staffelzeiten unter Vorbehalt: