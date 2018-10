Vuoi Migliorare I Tuoi Tempi? Pensa Di Meno E Concentrati Di Più

Dove vanno i vostri pensieri quando siete in acqua?

Ti stai concentrando su quello che stai facendo?

PENSA DI MENO E CONCENTRATI DI PIU’

Sembra una differenza banale.

Ma c’è un abisso tra ciò che si pensa e ciò su cui ci si concentra:

Ecco alcuni dei punti salienti:

Concentrazione:

È imparziale, quasi fredda.

L’attenzione è rivolta sulla prestazione.

Non vi è eccesso di emozioni o giudizi.

Ciò che fanno gli altri non ci tocca.

Si mette a fuoco il percorso.

Pensiero:

E’ diretto all’ego e all’emozione.

Si dà importanza a ciò che rappresenta il nuoto e la gara per noi e per chi ci sta accanto.

Siamo distratti da ciò che accade intorno a noi

Porta rabbia e frustrazione e riduce la capacità di concentrarsi sulle cose che vi aiuteranno a ottenere il massimo in acqua.

Pensare è quasi sempre basato sui risultati.

COME METTERE A FUOCO E CONCENTRARSI

Se inizi a pensare a quanto ti fanno male le gambe, o a che punto del set sei e quanto ti manca alla fine, farai inconsciamente una marcia indietro.

Perché questo accade?

Perché il cervello non è stupido. Se pensate al male che fa il cervello e quindi il corpo tende a difendersi e non vi risponde più come prima.

Non lasciarti confondere, non dirottare i pensieri verso quanto dolore dovrai provare prima che l’allenamento sia finito.

In gara è la stessa cosa.

Se guardi gli altri, sovraccaricherai ciò che fai tu. Il tuo riscaldamento ti sembra pessimo, l’ambiente circostante inizierà ad influenzarti, dimenticherai anche la tua routine pre gara.

Se pensi troppo, soffochi.

Evita confronti inutili e concentrati sulla tua routine.

Come distinguere i pensieri dalla concentrazione?

I pensieri sono rivolti a performance del passato, ad esempio “quando ho fatto il mio best mi sentivo meglio”

Oppure galleggiano verso il futuro. Esempio: Come faccio a raggiungere i miei obiettivi, se non abbasso il tempo?

Essere concentrati, invece, ti tiene saldo sul presente.

Non cercate oltre ciò che dovete fare in questo momento.

E non siete alla ricerca del passato o del futuro.

Essere concentrati significa che si sta facendo una cosa proprio in questo preciso istante .

Il potere di messa a fuoco ti mantiene nel presente.

IL PROSSIMO PASSO

Inizia con spunti prestazionali per alimentare l’attenzione.

E ‘naturale per i nostri pensieri vagare come matti quando siamo in acqua.

Stiamo eseguendo movimenti complessi con i nostri corpi, a pieno sforzo, durante il tentativo di battere il nuotatore nella corsia accanto a noi e non deludere i nostri compagni di squadra ed allenatori.

C’è tanta roba in ballo.

Ma tutta quella roba deve essere riposta in una scatola.

Scrivi un rapido elenco di 3-5 obiettivi che devi assolutamente raggiungere.

Devono essere semplici e divertenti.Ti aiuteranno a nuotare con impegno completo e mente chiara.

Di OLIVIER LEROY-POIRIER

Puoi leggere l’articolo in inglese qui