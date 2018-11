Video: Philip Heintz bei der bei der Woche der “80 Besten”

Seit vielen Jahren treffen sich aus allen Sportarten von der deutschen Sporthilfe eingeladene Athleten bei der “Woche der 80 Besten“.

Im letzten Jahr war aus dem Schwimmsport Franziska Hentke dabei, in diesem Jahr wurde Philip Heintz eingeladen. Heintz gewann zuletzt bei den Europameisterschaften auf der 50 m Bahn im Sommer Silber über 200 m Lagen.

In dieser Woche traf sich die große Sportfamilie aus Winter- und Sommersportarten zu Challenges wie z.B. Klettern an einer Kletterwand oder Wettkämpfen wie Fußball in Bubble-Balls und eine abschließenden Ehrung “Der Beste 2018”, bei dem Deutschlands Spitzenathleten in einem zweistufigen Wahlverfahren ihren Besten ermitteln. Gewonnen hat die bei einem Unfall schwer verletzte Bahnradfahrerin Kristina Vogel, nominiert waren neben ihr:

Arthur Abele (Leichtathletik)

Sebastian Brendel (Kanurennsport)

Laura Dahlmeier (Biathlon)

Thomas Dreßen (Ski Alpin)

Eric Frenzel (Nord. Kombination)

Francesco Friedrich (Bobsport)

Jan Frodeno (Triathlon)

Max Hartung (Fechten)

Gesa Krause (Leichtathletik)

Arnd Peiffer (Biathlon)

Markus Rehm (Para-Leichtathletik)

Aljona Savchenko (Eiskunstlauf)

Die Urlaubs- und Eventwoche fand in diesem Jahr im Aldiana Club an der Costa del Sol (Spanien) statt, vom 23. bis 30. September.

Die Sporthilfe möchte mit dieser Aktion die Erfolge deutscher Athleten belohnen. Insgesamt haben die Teilnehmer in ihrer sportlichen Karriere bislang 30 olympische und 9 paralympische Goldmedaillen gewonnen und gemeinsam 129 WM-Titel sowie 124 EM-Titel errungen. Teilnehmende Sportler Wintersport

Biathlon: Benedikt Doll, Erik Lesser

Bob: Candy Bauer, Lisa Buckwitz, Eric Franke, Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Mariama Jamanka, Thorsten Margis, Alexander Rödiger

Nordische Kombination: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek

Rodeln: Tobias Arlt, Sascha Benecken, Toni Eggert, Dajana Eitberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl

Skeleton: Jacqueline Lölling

Skispringen: Katharina Althaus

Snowboard: Selina Jörg, Ramona Hofmeister Sommersport

Bahnradsport: Pauline Grabosch, Roger Kluge, Maximilian Levy, Theo Reinhardt, Miriam Welte

Kanu: Max Hoff, Peter Kretschmer, Steffi Kriegerstein, Max Lemke, Tom Liebscher, Yul Oeltze, Ronald Rauhe

Leichtathletik: Arthur Abele, Shanice Craft, Kristin Gierisch, Fabian Heinle, Andreas Hofmann, Christin Hussong, Marie-Laurence Jungfleisch, Gina Lückenkemper, Nadine Müller, Carolin Schäfer

Rudern: Deutschlandachter (Malte Jakschik, Torben Johannesen, Hannes Ocik, Maximilian Planer, Martin Sauer, Richard Schmidt, Jakob Schneider, Felix Wimberger, Johannes Weißenfeld) // Doppelvierer (Marie-Cathérine Arnold, Frieda Hämmerling, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide)

Segeln: Tim Fischer, Fabian Graf

Sportschießen: Vincent Haaga, Isabella Straub, Doreen Vennekamp

Taekwondo: Alexander Bachmann, Rabia Bachmann

Wasserspringen: Maria Kurjo, Tina Punzel

Weitere Sportarten: Tabea Alt (Turnen), Philipp Heintz (Schwimmen), Martin Obst (Ringen), Annika Schleu (Moderner Fünfkampf), Martyna Trajdos (Judo), Lilly von Treuenfels (Surfen) Behindertensportler des Jahres

Niko Kappel, Christiane Reppe, Anna Schaffelhuber Juniorsportler des Jahres 2017

Niklas Kaul (Leichtathletik) Ehemalige Preisträger

Franka Dietzsch (Leichtathletik, 2007), André Lange (Bobsport, 2010), Alexander Leipold (Ringen, 2003), Christina Obergföll (Leichtathletik, 2013), Johannes Vetter (Leichtathletik, 2017), Mark Warnecke (Schwimmen, 2005)

