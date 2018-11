Preisgelder für Kurzbahn WM 2018 fast verdoppelt

Die FINA hat verkündet, dass die Preisgelder für die im Dezember 2018 stattfindenden Kurzbahn Weltmeisterschaften fast verdoppelt werden. Dies wurde am Dienstag verkündet, der Geldpott wird von 1.173.000 USD auf 2.070.000 USD erhöht. Die FINA Kurzbahn WM findet in China, in Hansgshou statt, vom 11. – 16.12. Nun ist das Geld so verteilt, dass alle acht Finalisten mit erhöhten Preisgeldern belohnt werden, von 10.000 USD für den ersten Platz bis zu 2.000 USD für den achten Platz. Dies sind Erhöhungen bis zu 300%.

Original Prize Money New Prize Money Percentage Increase 1st place 8000 10000 25.00% 2nd place 6000 8000 33.33% 3rd place 4000 7000 75.00% 4th place 2500 6000 140.00% 5th place 2000 5000 150.00% 6th place 1500 4000 166.67% 7th place 1000 3000 200.00% 8th place 500 2000 300.00%

Dies ist das höchste Preisgeld, das jemals bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften ausgeschüttet wurde.

Katinka Hosszu zum Beispiel hat bei der Kurzbahn WM 2016 68.000 USD “verdient”, nun wären es 86.000 USD.