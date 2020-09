Vice Presidente FINA Al Musallam Candidato Presidente-Sostegno Del Kuwait

Il primo vicepresidente della FINA, Husain Al Musallam , è in prima linea per sostituire il presidente Julio Maglione, 84 anni, che ricopre questo incarico dal 2009. La candidatura di Al Musallam alla presidenza della FINA è sostenuta dal governo del Kuwait.

SOSPENSIONE DEL KUWAIT PER 4 ANNI

Il Comitato Olimpico Nazionale del Kuwait non è estraneo alle controversie e alle sanzioni. Il Comitato Olimpico del Kuwait (COC) è stato sospeso dal CIO a causa di alcune leggi approvate dal governo. Ai funzionari eletti era permesso di intromettersi o di sciogliere le leghe o le squadre sportive con cui aveva divergenze ideologiche. Tali limitazioni e interferenze da parte del governo vanno contro la Carta Olimpica. Giustificano quindi la sospensione quadriennale del CIO. Alle Olimpiadi di Rio del 2016, gli atleti del Kuwait gareggiarono sotto la bandiera olimpica neutrale.

RICHIESTA DI RIMOZIONE NEL 2017

La Federazione nuoto del Kuwait nel 2017 si oppose alla elezione a Vice Presidente FINA. Nonostante le polemiche e senza il sostegno della Kuwait Swimming Association (KSA), Al Musallam ha mantenuto un potere immenso nella FINA e nel Comitato Olimpico dell’Asia (OAC).

Nel 2017, il direttore esecutivo della FINA, Cornel Marculescu, ha denunciato la KSA per la richiesta di rimuovere Al Musallam dal Bureau della FINA. Secondo Marculescu la Federazione non aveva nessun titolo per richiedere la rimozione di un membro. Dichiarò che la KSA non ha nessuna autorità per “chiedere la rimozione del nostro membro”.

Al Musallam venne comunque eletto. Inoltre, a suo carico, vi erano accuse di corruzione e un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Contro di lui vi era una sua registrazione vocale dove chiedeva una commissione di sponsorizzazione della FINA.

Nel 2017, per essere eletto per un terzo mandato come Presidente della FINA , Maglione, usò il suo potere per abolire la regola sul limite di età. Venne rieletto a 79 anni. L’unico concorrente sostanziale di Maglione per la presidenza nel 2017 è stato l’italiano Paolo Barelli.