La FIN Piange La Scomparsa Di Salvatore Montella, Presidente Onorario

Lutto nel mondo del nuoto. Come divulgato da un comunicato stampa della Federnuoto ci ha lasciati nella giornata di oggi Salvatore Montella.

Salvatore, per tutti “Tore”, si è spento all’età di 86 anni.

L’IMPEGNO NELLO SPORT E NEL NUOTO

Nato a Milano, Montella è stato atleta FIN a livello regionale e successivamente pugile a livello nazionale.

A soli vent’anni , nel 1954, ha fondato la Polisportiva Geas. E’ stato delegato del sindaco di Milano a presiedere il CMSR, azienda dello Sport della città di Milano dal 1976 al 1992. Si è distinto come allenatore di nuoto ricomprendo il ruolo come tecnico federale.

Ha partecipato in qualità di dirigente alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. Ha ricoperto l’incarico di consigliere federale dal 1982 al 1987.

Dal 1985 al 1987 è stato responsabile nazionale del settore pallanuoto.

E’ stato presidente per oltre 30 anni della lega Nazionale nuoto UISP.

Rieletto consigliere federale nel 2000 a Rimini, è stato nominato vicepresidente nel 2004 e dirigente responsabile del settore acque libere e settore “nuoto per tutti”.

LA NOMINA A PRESIDENTE ONORARIO

Nel 2012 l’assemblea elettiva di Riccione lo nomina presidente onorario della Federazione Italiana Nuoto. Avevo a lungo ricoperto la carica di vicepresidente.

Il ricordo della FIN: