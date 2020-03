USA Swimming plädiert für Verlegung der Olympischen Sommerspiele

Die Dachorganisation USA Swimming hat beim US Olympic und Paralympic Kommittee darum gebeten, um eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie zu bitten.

USA Swimming CEO Tom Hinchey veröffentlichte heute einen offen Brief auf Twitter:

“Als Leiter einer Organisation mit 400.000 Mitgliedern, darunter zahlreiche Olympiasieger, fühle ich mich veranlasst, über die anstehenden Olympischen Spiel in Tokio im Juli 2020 zu sprechen” schreibt Hinchey. “Es ist richtig und verantwortungsbewusst, der Gesundheit und Sicherheit aller Menschen Priorität einzuräumen und den Tribut, den diese globale Pandemie von den sportlichen Vorbereitungen fordert, angemessen anzuerkennen. Die Pandemie hat die Grenzen überschritten und ganze Bevölkerungsgruppen, auch die unserer respektierten Konkurrenten, an den Rand der menschlichen Belastung getrieben. Jeder hat nur Monate vor den Olympischen Spielen unvorstellbare Einschränkungen erlebt, was die Basis gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle in Frage stellt. Unsere Athleten stehen unter enormem Druck, Stress und Angst, und ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden sollten zu den höchsten Prioritäten gehören. Angesichts dieser ernsten Bedenken fordern wir das Olympische und Paralympische Komitee der USA respektvoll auf, sich für die Verschiebung der Olympischen Spiele Tokio 2020 um ein Jahr einzusetzen.”

“Es gibt keine perfekte Lösung und es wird nicht einfach werden, aber es ist auf jeden Fall eine klare Linie und ein konkretes Ziel, das allen unseren Athleten erlaubt, sich auf sichere und erfolgreiche Olympische Spiele 2021 vorzubereiten. Wir fordern die USOPC als führende Kraft innerhalb der olympischen Bewegung auf, ihre Stimme zu erheben und für die Athleten zu sprechen”, schloss Hinchey.

USA Swimming veröffentlichte den kompletten Brief auf Twitter: