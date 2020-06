USA Swimming Annuncia Gare A Luglio. Tempi Non Validi Per Qualifiche Nazionali

USA Swimming ha annunciato che permetterà la ripresa delle competizioni a Luglio con alcune restrizioni.

Tuttavia, i tempi ottenuti durante le gare di luglio non verranno presi in considerazione per la qualificazione ai programmi di Nuoto USA (inclusi i campi nazionali selezionati). Egualmente non saranno validi per le selezioni Nazionali, gli US Open o i Trials Olimpici.

Le motivazioni nella decisione sono state esplicate nel comunicato stampa di USA Swimming.

con il riconoscimento che molti dei nostri club hanno un accesso limitato o nullo alle strutture, e per mantenere condizioni di parità, i tempi ottenuti nel corso di luglio 2020 non possono essere utilizzati per programmi di nuoto USA, campi o competizioni al di sopra del livello LSC.

Vi è da sottolineare che USA Swimming non ha ancora pubblicato gli standard di tempo aggiornati per i Trials olimpici.

Inoltre, tutte le manifestazioni saranno soggette alle linee guida statali e locali. Tutti i club che prevedono di partecipare a questi eventi sono tenuti a sviluppare propri piani di ritorno alle competizioni.

Il 27 Aprile venivano ufficialmente cancellate tutte le competizioni in programma fino alla fine dell’estate 2020.

La programmazione provvisoria per la prossima stagione è la seguente:

USA Swimming ha sviluppato un protocollo per il ritorno alle gare denominato “Crawl, Walk, Race!” dove sono indicate tutte le misure da osservare per prevenire il rischio di diffusione del coronavirus COVID-19.