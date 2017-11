Olympiasieger starten bei US Winter-Meisterschaften

2017 Winter National Championships

29. November bis 2. Dezember 29th-December 2nd, 2017

Bill and Mae McCorkle Aquatic Pavilion, Columbus, Ohio, USA

SCY (25 Yards Bahn)

Eine ganze Reihe US Topschwimmer gehen nächste Woche vom 29.11. bis 2.12. bei den US Winter National Championships an den Start.

Dabei sein sollen Olympiasieger Nathan Adrian, Spezialist für die 50 m und 100 m Freistil, der auf der 25 Yards Bahn auch über 200 Freistil starten wird. Rückenspezialist Ryan Murphy wird ebenso erwartet wie Lagenspezialist Chase Kalisz, Brustschwimmer Cody Miller und Josh Prenot und auch Youngster Michael Andrew wird dabei sein.

Bei den Damen werden so bekannte US Schwimmerinnen wie Kelsi Worrell, Olivia Smoliga, Mallory Commerford und Melanie Margalis starten.

Viele US Topschwimmer sind an ihren Universitäten eingebunden in das Collegeschwimmen in der NCAA wie Katie Ledecky oder Simone Manuel, sie starten nicht in Columbus.