Una Piccola Squadra Di Nuoto Inglese Riceve Premio Per Volontariato

Una piccola squadra di nuoto inglese ha ricevuto una delle più importanti onorificenze del paese.

Il Brighouse Swimming Club, situato nel West Yorkshire, Inghilterra, è stato premiato con il Queen’s Award for Voluntary Service.

Il Queen’s Award for Voluntary Service è il premio più alto assegnato ai gruppi di volontari locali in tutto il Regno Unito. E’ un premio che riconosce l’eccezionale lavoro svolto nelle loro comunità. Creato nel 2002 per celebrare l’anniversario dell’incoronazione della Regina. È l’MBE per i gruppi di volontariato.

Il Brighouse Swimming Club è gestito interamente da volontari. Offre corsi di nuoto e programmi di allenamento sia per i principianti che per i nuotatori più esperti. L’obiettivo del club è quello di “promuovere e sostenere importanti capacità di vita come il lavoro di squadra, la leadership e l’amicizia”. Tutte le persone impiegate nel club sono volontari.

I rappresentanti del Brighouse Swimming Club riceveranno il premio da Kate Moreton-Deakin, vice tenente del West Yorkshire alla fine dell’estate.

Inoltre, due volontari del Club parteciperanno a una festa in giardino a Buckingham Palace nel maggio 2021, insieme agli altri vincitori del premio di quest’anno.

Per essere candidabile, il gruppo deve essere costituito per più della metà da volontari.

Inoltre, i volontari devono: