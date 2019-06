Trofeo Città di Imola Memorial Mattia D’Aglio-Al Via Scozzoli, Carraro E Cseh

TROFEO CITTA’ DI IMOLA – Memorial Mattia DALL’AGLIO

8/9 Giugno

Imola – Piscina comunale “Amedeo Ruggi”, via Alfredo Oriani 2

Vasca Lunga 50 metri

Sito web dell’evento

Sabato 8 e Domenica 9 Giungo si svolgerà ad Imola la seconda tappa del Circuito Nuoto Italia.

Il Circuito Nuoto Italia 2019 prevede quattro eventi:

Acquarena Cup – Bressanone 25-26 Maggio 2019 (leggi qui l’articolo dedicato)

Trofeo Città di Imola – Imola, 8-9 Giugno 2019

Rossini Swim Cup – Pesaro, 14/16 Giugno 2019

Treviso Swim Cup – Treviso, 28-29 Giugno.

Il Trofeo è intitolato nel ricordo di Mattia Dall’Aglio.

GLI ATLETI PRESENTI

Tra gli atleti più attesi Fabio Scozzoli che è stato anche compagno di allenamenti di Mattia Dall’Aglio, il giovane nuotatore tragicamente scomparso l’estate del 2017 mentre si allenava.

Fabio Scozzoli ha avuto un inizio di stagione tra i migliori della sua lunga carriera. Ai Campionati Italiani Assoluti, svoltisi a Riccione ad Aprile 2019, conquistava la qualifica ai Mondiali di Gwangju nelle seguenti gare:

50 metri rana 26.82

100 metri rana 59.52

staffetta 4×100 mista

Poche settimane fa, nella tappa di Budapest della FINA Champions Swim Series, Fabio Scozzoli nuotò il suo personale di sempre nei 100 metri rana, chiudendo primo con il tempo di 59.05.

Due vasche in 27.34 e 31.71 per limare di quasi tre decimi il suo precedente primato personale. Il Record Italiano in questa distanza appartiene a Nicolo Martinenghi ed è lontano soltanto 4 centesimi di secondo.

Martina Carraro attualmente detiene i seguenti Record Italiani Assoluti:

100 metri rana (vasca lunga) – 1:06.41

50 metri rana (vasca corta) – 29.59

100 metri rana (vasca corta) – 1:04.73

Ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou in Cina, nel Dicembre 2018, diventò la prima donna in Italia a nuotare la distanza dei 50 metri rana sotto i 30 secondi.

Ai Campionati Assoluti di Riccione di Aprile conquistava la qualificazione per i Mondiali FINA di Gwangju ed il titolo di Campionessa italiana nei 50 e 100 metri rana.

Nelle batterie di qualifica dei 50 metri rana nuotò il suo personale di sempre in vasca lunga, fermando il crono a 30.45.

Ai blocchi di partenza ci sarà anche l’ungherese Laszlo Cseh, il quale fa parte della squadra ISL Aqua Centurions, proprio insieme a Scozzoli e Carraro.