Thomas Neill Record Australiano Di Categoria Negli 800-Terzo All Time

CAMPIONATI VASCA CORTA QUEENSLAND 2020

Dopo aver stabilito il Record del Mondo Jr nei 400 metri stile libero, Thomas Neill è tornato in acqua per affrontare gli 800 metri stile libero.

Anche se gli 800 erano programmati nella stessa sessione dei 400, Neill non si è fatto trovare stanco ed ha scritto un’altra pagina della storia del nuoto australiano.

Prima di questi Campionati Neill aveva gareggiato negli 800 stile in vasca corta soltanto in un’altra occasione, nel 2018, realizzando un crono di 8:13.31. La prestazione messa in atto a Brisbane lo colloca invece tra i migliori al mondo.

Con il tempo di 7:36.10 Thomas Neill sfiora il record del mondo juniores della distanza. Gli 800 stile in vasca corta hanno infatti il primato mondiale Jr di 7:36.00 stabilito dal tedesco Sven Schwarz nel Novembre 2019.

PASSAGGI DI THOMAS NEILL

100 mt. 56.57

200 mt 57.14

300 mt 57.38

400 57.42

500 mt 57.81

600 metri 58.03

700 metri 57.50

tempo agli 800 metri = 7:36.10

Il tempo realizzato da Neill è il nuovo Record Australiano di categoria. Anche da questo punto di vista il giovane ha scritto una pagina di storia andando a cancellare il precedente record di categoria che Grant Hackett fissò in 7:38.73 nel 1998.

Inserendo la prestazione nella classifica australiana all time, Thomas Neill è il terzo più veloce in assoluto. Inoltre, si inserisce anche come il 14° performer più veloce della storia nella classifica mondiale.

All-Time Aussie Performers Men’s SCM 800 Free