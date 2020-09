Campionati Queensland: Thomas Neill Record Del Mondo Jr 400 Stile

CAMPIONATI VASCA CORTA QUEENSLAND 2020

Venerdì 25 – Domenica 27 Settembre 2020

Brisbane Aquatic Centre

SCM (25m)

SwimSwam Meet Preview

Entries

Live Results

Nel Queensland in Australia è andata in scena ieri l’ultima giornata dei Campionati in vasca corta 2020.

Il protagonista è stato il 18enne Thomas Neill che ha dato vita ad una grande performance nei 400 metri stile libero maschili.

Toccando la piastra in 3:38.00 il versatile teenager non solo ha fatto registrare il suo personal best, ma fissa il nuovo record mondiale junior della distanza. Il suo tempo cancella il precedente WJR che era di 3:39.17. Il primato recedente a parte a ad un altro australiano, Elijah Winnington. Lo aveva stabilito nella rassegna dei Campionati australiani in corta del 2018.

Prima di partecipare a questa manifestazione, Thomas Neill aveva un primato personale di 3:41.38, nuotato appena un mese fa in un meeting propedeutico ai Campionati. Prima di allora, non era andato oltre un 3:54.47, nuotato nel 2017.

Il tempo di Neill lo fa volare nel nuoto d’élite dove si presenta con un tris di medaglie conquistate ai Campionati del Mondo Juniores dello scorso anno. Nei 400 stile ai Mondiali Jr conquistò infatti la medaglia d’argento. Fu poi argento nei 1500 e bronzo negli 800.

Di seguito vi mostriamo i passaggi a confronto tra il Record del mondo juniores siglato da Neill e quello precedente di Winnington.

Elijah Winnington ha conquistato invece la gara open con il tempo di 3:37.45.

Due prestazioni di assoluto rilievo che posizionano Winnington e Neill rispettivamente al quarto e quinto posto nella classifica all time australiana.

Australia’s All-Time Performers in Men’s SCM 400 free