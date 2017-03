Theresa Michalak schwimmt neue Rekorde in USA in NCAA, Division II

Zur Zeit ist “March Madness” in den USA, d.h. in zahlreichen Sportarten finden in den unterschiedlichen Divisionen der in der NCAA (National Collegiate Athletic Association) organisierten Universitäten die Endkämpfe um die Titel statt. Die Universitäten sind nach Größe in die Divisionen eingeteilt – in der Division I sind z.B. Texas, Stanford, Florida, Auburn, Georgia, Berkeley z finden. Die Schwimmwettkämpfe finden auf der 25 Yard Bahn statt.

Theresa Michalak hat ihre Karriere in den USA an der University of Florida gestartet und dort bei Erfolgstrainer Gregg Troy und Martyn Wilby mit den Florida Gators trainiert – Trainingspartnerin war u.a. die Silbermedaillengewinnerin über die 400 m Lagen bei den Olympischen Spielen 2012, Elizabeth Beisel.

In der Saison 2016 wechselte Theresa an die ca. 560 km entfernte University of West Florida in Pensacola, eine kleinere Universität, die in der Division II startet. Zur Zeit finden die Meisterschaftswettkämpfe statt und Theresa Michalak ist die wohl beste Punktesammelerin für ihr Team: Über 100 Yard Schmetterling stellte sie einen neuen NCAA Rekord in der Division II in 52,33 Sekunden – dies entspricht ungefähr einer Zeit auf der 25 m Bahn von 58,08 und auf der 50 m Bahn von 59,48.

In der Division I, in der zahlreiche Olympiasieger und -Teilnehmer der stärksten US Unis am Start sind, ist die schnellste Schwimmerin nach den Vorkämpfen Janet Hu in 50,38 Sekunden – Theresa wäre mit ihrer Zeit auf Platz 31 der Division I nach den Vorkämpfen – dieser “Fernvergleich” zeigt einmal die ungeheure Leistungsdichte in den USA im Collegeschwimmsport. In der Division II hat Theresa die 100 yd Schmetterling mit fast 1 Sekunde Vorsprung gewonnen.

Am ersten Tag der Wettbewerbe, die zur Zeit in Birmingham (Alabama) stattfinden, konnte Theresa schon die 50 Yard Freistil in 22,79 Sekunden gewinnen.

Am dritten Tag stellte sie einen neuen Rekord über die 100 yd Brust auf in einer Zeit von 59,51 Sekunden – mit dieser Zeit wäre sie auch in der Division I unter den Top 15. Die Zeit über die 100 yd Brust entspricht auf der 50 m Bahn ungefähr 1:08,05.

Die klassische Studiendauer in den USA sind 4 Jahre und die Schwimmer sind im 1. Jahr Freshmen, dann Sophomores, Juniors und Seniors – Theresa ist bereits im Seniorjahr angekommen.

Theresa Michalak ist eine der vielseitigsten deutschen Topschwimmerinnen, sie hält die deutschen Rekorde in der offenen Klasse über 100 m und 200 m Lagen auf der 25 m Bahn und ist auch bei den Altersklassenrekorden auf einigen Strecken zu finden.

Bei den Olympischen Spielen 2012 startete sie auch in der 4 x 200 m Freistilstaffel. Über die 200 m Lagen wurde sie 12. in London und Europameisterin über die 100 m Lagen im Jahr 2011 auf der Kurzbahn. Sie hat bisher über 25 deutsche Meistertitel auf der 25 m und 50 m Bahn gewonnen.